Bắt quả tang 3 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Ngày 18.6, thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 chiếc sà lan khai thác trái phép trên sông Lam, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 14.6, tại đoạn sông Lam qua xã Tùng Châu (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện sà lan mang số hiệu NB-2858 đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 4 người đàn ông cùng ngụ tại xã Xuân Lam (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), đã khai thác khoảng 38 m3 cát, số cát này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, các tối 12 và 13.6, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện, bắt quả tang 2 sà lan số hiệu NĐ-2669 và HT-1103 do một nhóm người ở Nghệ An điều khiển, đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Tổng khối lượng 2 sà lan này khai thác là 200 m3 và đều không có hóa đơn, chứng từ.

Đội Cảnh sát đường thủy đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy tờ liên quan đến 3 chiếc sà lan khai thác cát trái phép kể trên và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.