Vĩnh Long: Liên tục phát hiện sà lan chở cát lậu trên sông

Ngày 7.6, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một ghe gỗ không số hiệu chở cát lậu không hóa đơn chứng từ do Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh bàn giao để tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng công an lập biên bản ghe gỗ chở cát không rõ nguồn gốc Ảnh: Nam Long

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 ngày 6.6, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh phát hiện và kiểm tra một ghe gỗ chở cát sông đang neo đậu trên sông Cái Cam, gần khu vực cầu Cái Cam thuộc thủy phận khóm 3, P.9, TP.Vĩnh Long.

Ghe gỗ trên chứa 56,68 m3 cát và phương tiện này do ông Trần Tấn Lộc (40 tuổi, ở xã Thạnh Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long) trực tiếp quản lý. Qua kiểm tra, ông Lộc không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc vận chuyển cát sông. Lực lượng tiến hành lập biên bản để xử phạt theo quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản sàn la chở cát không rõ nguồn gốc Ảnh: Nam Long

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 5.6, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội tuần tra kiểm soát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên thì phát hiện 2 phương tiện đang chở cát sông có dấu hiệu vi phạm nên lực lượng yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra.

Qua làm việc, ghe tải BS VL - 150.34 do ông Ngô Minh Nghi (41 tuổi, ở xã Long Mỹ, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển chở 56,94 m3 cát và sà lan BS VL - 153.54 do ông Nguyễn Thanh Tùng (53 tuổi, ở xã Tân Hạnh, H.Long Hồ) điều khiển chở 97,75 m3 cát.

Các phương tiện chở cát không rõ nguồn gốc được đưa về nơi neo đậu để tiếp tục xử lý Ảnh: Nam Long

Thời điểm kiểm tra, 2 người trên không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc vận chuyển cát sông nên lực lượng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao cho lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.