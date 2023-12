Được thuê lái sà lan, tự ý đi hút trộm cát sông đem bán

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 1.12 cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Văn Linh (30 tuổi, ngụ xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đây là bị can hút trộm cát trên sông Tiền.



Bị can Trần Văn Linh nghe tống đạt các quyết định khởi tố NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, ngày 1.9, Linh được anh T.T.S (30 tuổi, ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang) thuê điều khiển sà lan đi mua cát với tiền công mỗi chuyến 600.000 đồng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Linh đến cồn Tân Phong (H.Cái Bè, Tiền Giang) gặp anh S. nhận sà lan. Tại đây, anh S. kêu Linh điều khiển sà lan ra khu vực vàm Cái Muối, thuộc xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long, đợi sà lan khác chở cát đến để mua.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 2.9, thấy có 2 - 3 ghe hút cát từ lòng sông lên ghe, Linh nảy sinh ý định hút trộm cát đem bán nhằm thu lợi bất chính. Sau đó, Linh điều khiển sà lan trên sông Tiền, khi đến khu vực cách vàm Cái Muối khoảng 400 m (thuộc thủy phận xã Đồng Phú, H.Long Hồ) thì dừng lại và khởi động động cơ bơm hút cát từ lòng sông lên sà lan.

Tang vật bị công an tạm giữ NAM LONG

Khi sà lan hút cát được khoảng 2 giờ đồng hồ thì lực lượng công an phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 35,69 m3 cát, nhưng Linh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát nên bị lập biên bản vi phạm.

Công an cho biết, ngày 28.1.2022, Linh bị Chủ tịch UBND H.Cái Bè (Tiền Giang) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với số tiền gần 57 triệu đồng. Đến nay, Linh chưa đóng phạt mà còn tiếp tục tái phạm.

Vụ hút trộm cát sông trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.