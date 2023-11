Vụ đại úy công an mất 2 chân khi bắt cát tặc: Triệu tập 2 nghi phạm

Ngày 25.11 Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện đã triệu tập 2 nghi phạm điều khiển ghe gỗ hút trộm cát không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy, va chạm làm ghe tuần tra của tổ công tác chìm khiến 1 đại úy công an bị thương, phải phẫu thuật cắt bỏ 2 chân. Hai nghi phạm bị triệu tập là Cao Văn Huyền (44 tuổi, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) và Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Tình trạng sức khỏe của đại úy Trần Hoàng Ngôi đã tạm ổn NAM LONG

"Hiện cơ quan công an đang làm việc với 2 người này để điều tra làm rõ vụ việc, riêng đại úy Trần Hoàng Ngôi (người bị thương, phải đoạn chi - PV) sức khỏe đã tạm ổn, ăn được ít cháo", một lãnh đạo Công an H.Trà Ôn thông tin.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng hơn 21 giờ ngày 23.11, tổ công tác thuộc Công an H.Trà Ôn làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Hậu (đoạn thuộc thủy phận H.Trà Ôn), phát hiện 1 ghe gỗ không số hiệu, trên ghe có 2 người, đang khai thác cát trái phép.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng bằng cách bắn súng chỉ thiên, pha đèn. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành, bỏ chạy dẫn đến va chạm làm chìm phương tiện của tổ tuần tra khiến cả 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông.

Khi 3 cán bộ, chiến sĩ lên được ghe cát thì phát hiện đại úy Trần Hoàng Ngôi (31 tuổi, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an H.Trà Ôn) bị thương nặng ở 2 chân, nghi do bị cuốn vào chân vịt máy của ghe gỗ.

Ghe gỗ hút trộm cát được lực lượng công an tạm giữ NAM LONG

Do vết thương của đại úy công an Trần Hoàng Ngôi quá nặng nên các bác sĩ đã phẫu thuật đoạn cả hai chi.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luât.