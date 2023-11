Truy bắt ghe khai thác cát trái phép, 1 đại úy công an mất cả 2 chân

Sáng 24.11, đoàn công tác của Công an tỉnh Vĩnh Long, do đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn, phối hợp lãnh đạo H.Trà Ôn đến Bệnh viện đa khoa T.Ư TP.Cần Thơ thăm hỏi, động viên người thân và đại úy Trần Hoàng Ngôi. Đoàn trao hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho gia đình đại úy Ngôi và cử cán bộ công an huyện ở lại hỗ trợ gia đình.

Đoàn lãnh đạo của H.Trà Ôn do ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Trà Ôn (thứ 3 từ phải qua), đến thăm hỏi và động viên gia đình của đại úy Trần Hoàng Ngôi

NAM LONG

Người nhà đại úy Trần Hoàng Ngôi cho biết, đại úy Ngôi có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng và cha là thương binh 4/4, nhà có 6 người con (4 gái, 2 trai), đại úy Ngôi là con út, chưa lập gia đình. Gia đình sống chủ yếu là làm nông và mua bán nhỏ.