Bắt thêm 1 giám đốc vụ 'bảo kê' khai thác cát trái phép ở An Giang

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án và hành vi của từng bị can vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Trung Hậu 68 tại mỏ cát ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới, do UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác.