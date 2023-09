Cà Mau: Bắt giam 2 bị can thực hiện 10 vụ cướp tài sản trên sà lan

Ngày 18.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Bền (30) và Trần Lộc Ngàn (22 tuổi, cùng ngụ xã Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



"Qua điều tra ban đầu, Bền và Ngàn thừa nhận thực hiện 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn H.Đầm Dơi. Trong đó, ở xã Nguyễn Huân 5 vụ, xã Tân Thuận 2 vụ, xã Tân Đức 1 vụ, xã Tân Tiến 1 vụ và xã Tạ An Khương 1 vụ. Lời khai của 2 bị can phù hợp với lời khai của bị hại và nhân chứng", nguồn tin thông tin thêm.

Bị can Lê Chí Bền tại cơ quan công an CACC

Cơ quan CSĐT Công an H.Đầm Dơi cũng xác định, 2 bị can lợi dụng đêm khuya, điều khiển vỏ lãi cặp các sà lan hoặc ghe chở vật liệu xây dựng để trộm cắp tài sản. Nếu bị chủ phương tiện phát hiện thì dùng dao khống chế, cướp tiền, vàng, điện thoại. Trong lúc cướp tài sản, cả 2 bịt mặt và vô cùng hung hãn khiến bị hại hoảng sợ, không dám tri hô. Hầu hết, các bị hại là người từ tỉnh khác đến để giao thương, một số vì tâm lý lo sợ không trình báo với cơ quan công an.

Bị can Trần Lộc Ngàn CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 7.9, ghe chở cát, đá của ông H.T.D (53 tuổi, ngụ xã Tân Đức, H.Đầm Dơi) neo đậu ở sông Gành Hào, đoạn thuộc ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi. Lúc này, có 2 người đàn ông đi trên vỏ lãi, bịt mặt kín, đeo bao tay đến hỏi xin dầu. Nghĩ là người đi đường hết dầu giữa khuya, không mua được nên ông D. đồng ý. Tuy nhiên, khi ông D. ra phía sau ghe tìm dụng cụ lấy dầu thì 2 người này cầm mã tấu leo lên ghe, khống chế vợ chồng ông để cướp tài sản, gồm: 1 điện thoại di động trị giá gần 13 triệu đồng, 1 đôi bông tai bằng vàng 18K và 2 triệu đồng.

Đến khoảng gần 4 giờ ngày 7.9, sà lan của vợ chồng ông N.V.T (46 tuổi, ngụ xã Vị Đông, H.Vị Thủy, Hậu Giang) đang neo đậu tại đoạn sông thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Huân thì Bền và Ngàn dùng mã tấu khống chế, cướp tài sản gồm điện thoại, vàng, máy cưa... trị giá trên 40 triệu đồng.



Khoảng 23 giờ ngày 4.9, ông M.A.T (52 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, H.Phú Tân, An Giang) đậu sà lan ở kênh xáng Sáu Đông (đoạn thuộc ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, H.Đầm Dơi) thì bị khống chế, cướp 26 triệu đồng và 4 điện thoại di động trị giá hơn 24 triệu đồng.

Ngoài 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn H.Đầm Dơi, Bền và Ngàn còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác ở tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, Bền khai đã thực hiện hành vi hiếp dâm khi thực hiện 1 trong 2 vụ cướp trên.