Cà Mau: Bắt 2 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên sà lan

Ngày 16.9, một lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin những người đi trên ghe, sà lan bị cướp tài sản, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an H.Đầm Dơi ráo riết triệt phá.

Hiện, lực lượng công an đã bắt được 2 nghi phạm thực hiện các vụ cướp gây hoang mang trong dân. Tuy nhiên, do vụ việc đang mở rộng điều tra nên thông tin về nghi phạm chưa được cung cấp.

Cướp tài sản xong bắt nạn nhân nấu mì cho ăn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 7.9, ghe chở cát, đá của ông H.T.D. (53 tuổi, ngụ xã Tân Đức, H.Đầm Dơi) neo đậu ở sông Gành Hào, đoạn thuộc ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi. Lúc này, ông D. và vợ là bà P.T.T đang ngủ trên ghe thì nghe có tiếng vỏ lãi cặp mạn ghe nên ông D. thức dậy kiểm tra.

Liên tục các vụ cướp tài sản xảy ra, nạn nhân chống trả bị chém gây thương tích nên người nhà lên mạng xã hội cảnh cáo CHỤP MÀN HÌNH

Khi kiểm tra, ông D. thấy có 2 người đàn ông đi trên vỏ lãi chạy bằng máy xe, bịt mặt kín, đeo bao tay. Ông D. hỏi "Có chuyện gì ?" thì được trả lời là "Xin dầu !".

Nghĩ là người đi đường hết dầu giữa khuya, không mua được nên ông D. đồng ý. Tuy nhiên, khi ông D. đi ra phía sau lái ghe tìm dụng cụ lấy dầu thì 2 người này cầm mã tấu leo lên ghe, khống chế vợ chồng ông để cướp tài sản. Tài sản bị cướp gồm: 1 điện thoại di động trị giá gần 13 triệu đồng, 1 đôi bông tai bằng vàng 18K (trọng lượng hơn 6 phân) và 2 triệu đồng.

Hy hữu hơn, sau khi khống chế vợ chồng ông D. để cướp tài sản xong, 2 người này còn yêu cầu ông D. nấu mì tôm cho ăn.

Hăm dọa sát hại nạn nhân

Trình bày với cơ quan công an, ông M.A.T. (52 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, H.Phú Tân, An Giang) cho biết, vợ chồng ông chở xi măng từ Cần Thơ đến H.Đầm Dơi giao cho các cửa hàng vật liệu xây dựng. Tối 4.9, do trời mưa, ông đậu sà lan ở kênh xáng Sáu Đông (đoạn thuộc ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, H.Đầm Dơi). Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có 2 người đi trên vỏ lãi cặp mạn sà lan xin thuốc hút.

Khi ông T. đang lấy thuốc hút thì 2 người này cầm mã tấu khống chế vợ chồng ông T., rồi xông vào bên trong sà lan cướp tài sản. Theo trình báo của vợ chồng ông T., tài sản bị cướp gồm 26 triệu đồng, 4 điện thoại di động trị giá hơn 24 triệu đồng.

Cũng trên địa bàn H.Đầm Dơi, khoảng 1 giờ ngày 22.8, bà N.T.K.C. cùng chồng là T.C.T. (40 tuổi) ngủ ở ca bin sà lan (chở cọc thi công công trình trục lộ Đông - Tây) neo đậu trên kênh Vàm Mương (đoạn thuộc ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi). Bất ngờ, có 2 người đàn ông lạ mặt xuất hiện trên sà lan và hăm dọa sát hại nạn nhân. Ngay sau đó, cả 2 khống chế vợ chồng bà C. lấy đi hơn 4 lượng vàng (18K) và 5 triệu đồng.

Công an H.Đầm Dơi đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ cướp tài sản nêu trên.