TP.HCM: Giả vờ làm khách đi xe rồi cướp tài sản

Ngày 12.9 Công an Q.4 đang tạm giữ Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi) và Nguyễn Trần Văn Huy (26 tuổi, cùng ngụ Q.4) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, anh N.V.G (34 tuổi, quê Cần Thơ, tài xế xe ôm công nghệ) đến Công an Q.4 trình báo, bị 2 người vờ đi xe ôm rồi cướp xe máy và điện thoại di động.

Vào cuộc truy xét, Công an Q.4 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định Tuấn và Huy là nghi can nên phối hợp bắt giữ cả 2 trong tối 6.9. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Camera an ninh ghi lại vụ nam tài xế xe ôm công nghệ bị cướp tài sản

Theo lời khai, khoảng 22 giờ 15 ngày 5.9, hai nghi can nói trên đi bộ từ Q.4 sang Q.7 nhưng không phát hiện được tài sản để lấy trộm nên quay về lại Q.4. Do đi bộ mệt, cả 2 dừng nghỉ trước một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận Tây, Q.7). Tại đây, Huy và Tuấn thấy anh G. đang đậu xe chờ bắt khách nên bảo anh G. chở về khu vực trường học ở đường Tôn Thất Thuyết (P.3, Q.4), vì nơi đây vắng, dễ cướp tài sản.

Khi đến nơi, Huy vờ mượn điện thoại của anh G. để gọi cho người thân mang tiền ra trả. Tuy nhiên, lúc này, điện thoại của anh G. gắn trên xe máy và có khách gọi đặt chuyến. Trong lúc anh G. đang nghe điện thoại và bước xuống xe thì Huy dùng tay đánh vào sau gáy khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống đường.

Lê Ngọc Tuấn (bên phải) và Nguyễn Trần Văn Huy tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Khi anh G. vừa đứng dậy thì Tuấn đẩy nạn nhân về phía trước để Huy leo lên xe nổ máy, chở Tuấn tẩu thoát. Biết mình bị cướp, anh G. tri hô và đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó nạn nhân đến trình báo công an.