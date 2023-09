Bắt bị can lên Facebook dụ dỗ bé gái 12 tuổi hẹn hò rồi hiếp dâm

Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Thành Trung (32 tuổi, ngụ xã Phú Hựu, H.Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Đoàn Thành Trung tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2023, qua mạng xã hội Facebook, Trung quen biết với em T.T.T.T (12 tuổi, ngụ H.Mang Thít) rồi phát sinh tình cảm yêu đương.

Ngày 3.7, Trung liên lạc và hẹn gặp em T. tại xã Mỹ Phước, H.Mang Thít, sau đó Trung hẹn em T. vào một nhà trọ trên địa bàn để “tâm sự”. Tại đây, Trung đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em T.

Sự việc sau đó đã bị gia đình em T. phát hiện và trình báo công an. Trung bị cơ quan công an triệu tập về làm việc. Tại cơ quan công an, Đoàn Thành Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên đang được Công an H.Mang Thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.