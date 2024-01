Trung tá Nguyễn Quốc Hùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 18.1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.



Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an TP.Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh TÂN KỲ

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an TP.Hà Tĩnh giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng trung tá Nguyễn Quốc Hùng được lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ mới. Đây là sự ghi nhận về năng lực công tác và tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đối với trung tá Nguyễn Quốc Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, trung tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1985, quê quán H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trung tá Hùng từng giữ chức Phó trưởng Công an TP.Hà Tĩnh và đến tháng 10.2016 thì được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an TP.Hà Tĩnh.