Nam Định có tân Phó giám đốc Công an tỉnh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an H.Vụ Bản (tỉnh Nam Định) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh này.

Đại tá Trần Minh Tiến (bên phải), Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Phan Văn Lý (bên trái). CACC

Thượng tá Phan Văn Lý, 47 tuổi, thường trú tại xã Bình Hòa, H.Giao Thủy (tỉnh Nam Định); trình độ thạc sĩ cảnh sát, chuyên ngành điều tra tội phạm; cao cấp lý luận chính trị; điều tra viên cao cấp.

Trước đó, thượng tá Phan Văn Lý từng giữ các chức vụ là cán bộ Trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an); Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nam Định); sau đó là Trưởng Công an H.Vụ Bản.

Tại buổi lễ nhận chức, thượng tá Phan Văn Lý gửi lời cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an… Thượng tá Lý hứa sẽ phát huy những ưu điểm, giữ vững đoàn kết, thống nhất và phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu thực hiện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.