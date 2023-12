Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều 22.12, tại TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Liêm (quê quán Hà Tĩnh), Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Liêm, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông MINH QUỲNH

Bên cạnh đó, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Bùi Quang Thanh (quê quán Quảng Bình), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Liêm và đại tá Bùi Quang Thanh được tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Đại tá Bùi Quang Thanh (bên trái), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An MINH QUỲNH

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được trong quá trình công tác của đại tá Bùi Quang Thanh trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.