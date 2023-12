Giám đốc Công an Nghệ An Phạm Thế Tùng được điều động làm Cục trưởng A03

Ngày 19.12, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức Cục trưởng A03.



Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định điều động thiếu tướng Phạm Thế Tùng làm Cục trưởng A03 QUANG MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định thiếu tướng Phạm Thế Tùng là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là người có lập trường, tư tưởng vững vàng, từng được tặng nhiều huân huy chương các loại.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị thiếu tướng Tùng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành Cục An ninh chính trị nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lương Tam Quang chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng A03 QUANG MINH

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, A03 là một đơn vị đặc biệt quan trọng, trực tiếp thực hiện chức năng bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước… Do vậy yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đặt ra ngày càng cao và cấp thiết.

Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị cán bộ, chiến sĩ của A03 tiếp tục đoàn kết, đề cao trách nhiệm của tân cục trưởng để phát huy truyền thống, tinh thần tận tụy, luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tân Cục trưởng A03 phát biểu nhận nhiệm vụ QUANG MINH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thiếu tướng Phạm Thế Tùng khẳng định sẽ mang hết tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ nói riêng.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng cũng mong muốn tập thể lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ A03 đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện trong thời gian tới.