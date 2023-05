Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó giám đốc Công an TP.HCM; Ban giám đốc Công an TP.HCM, nguyên lãnh đạo Công an TP.HCM và Phòng An ninh Chính trị nội bộ qua các thời kỳ cùng về dự lễ.

Các tập thể, cá nhân lực lượng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM được nhận bằng khen của Bộ Công an, UBND TP.HCM

NGỌC LÊ

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ từ Trung ương đến các địa phương, các thế hệ nối tiếp nhau ra sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Trưởng thành trong công tác chiến đấu, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP. HCM không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật, tổ chức chính trị - xã hội và quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh văn hóa - thể thao, an ninh báo chí, xuất bản, bưu chính - viễn thông và công nghệ - thông tin, an ninh giáo dục, khoa học xã hội, an ninh y tế, lao động xã hội.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban giám đốc Công an TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hưu trí của Phòng An ninh Chính trị nội bộ NGỌC LÊ

Tại buổi lễ, trung tướng Lê Thanh Bình (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, nguyên Phó giám đốc Công an TP.HCM) có những chia sẻ, truyền lửa và gửi gắm đến thế hệ sau các kinh nghiệm, kiến thức, định hướng nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ An ninh Chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Đức Tài (Phó giám đốc Công an TP.HCM) bày tỏ lòng tri ân những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị nội bộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn TP.HCM

NGỌC LÊ

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ thể hiện rõ nét bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai toàn diện các mặt công tác đạt hiệu quả.

"Tôi tin tưởng rằng Phòng An ninh Chính trị nội bộ sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM giao phó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Công an, UBND TP.HCM, Giám đốc Công an TP.HCM đã tặng bằng khen, giấy khen cho các đơn vị, cá nhân thuộc lực lượng An ninh Chính trị nội bộ có thành tích xuất sắc trong công tác.