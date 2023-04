Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngày giỗ tổ

Sáng nay 29.4 (tức ngày 10.3 âm lịch), đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự lễ giỗ tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch đất tổ 2023 tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).



Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác đảo bảo an ninh, trật tự tại đền Hùng NGUYỄN CHUNG

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm, đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết công an tỉnh đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia việc đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ giỗ tổ Hùng Vương 2023.

Đặc biệt, trong 2 ngày 28 - 29.4, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trực 100% quân số, sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm NGUYỄN CHUNG

Đại tá Giang cho hay, do chủ động các phương án nên từ khi khai hội đến nay, tình hình an ninh, trật tự tại Khu di tích lịch sử đền Hùng và các huyện lân cận luôn được đảm bảo an toàn, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự hay ùn tắc và tai nạn giao thông.



"Lực lượng công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa, lễ hội, trọng tâm là bảo vệ an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách thập phương, đồng bào cả nước tham dự hoạt động dâng hương trong ngày 10.3 âm lịch", đại tá Giang cho hay.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Phú Thọ NGUYỄN CHUNG

Sau khi nghe báo cáo, đại tướng Tô Lâm đánh giá cao tinh thần và những kết quả mà Công an tỉnh Phú Thọ đạt được trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự lễ giỗ tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch đất tổ 2023.

Theo đại tướng Tô Lâm, Công an tỉnh Phú Thọ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn tại lễ giỗ tổ hàng năm. Do vậy, năm nay lễ giỗ tổ Hùng Vương trùng với dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng khách về đền Hùng tăng cao nhưng Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền trong khu di tích. Qua đó, đã xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, không để mất an ninh, trật tự; không để xảy ra các hiện tượng ăn xin, chèo kéo, ép giá, trộm cắp, móc túi, cướp giật… góp phần vào thành công chung của lễ giỗ tổ.

Hơn 1 triệu người đã về đền Hùng dâng hương, hành lễ trong ngày chính giỗ ĐÌNH HUY

Đại tướng Tô Lâm cho hay, trong thời gian tới, lượng du khách về đền Hùng có thể tiếp tục tăng cao. Do vậy, Công an tỉnh Phú Thọ không được chủ quan, lơ là mà phải phát huy những kết quả đã đạt được.