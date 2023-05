Lá cờ đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia

Viết tiếp trang sử vàng

Từ khi ra đời đến nay, các thế hệ lực lượng A03 từ T.Ư đến các địa phương đã nối tiếp nhau ra sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Từ đó đến nay, lực lượng A03 luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của Công an nhân dân (CAND) VN.

Từ mùa thu năm 1945 lịch sử, bộ phận làm công tác bảo vệ A03 đã ra đời, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước VN dân chủ cộng hòa non trẻ đứng vững trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngày 16.2.1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị do ông Ngô Ngọc Du làm vụ trưởng.

Giữa năm 1956, theo yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ nội bộ phát triển thành 4 phòng trực thuộc Vụ Bảo vệ chính trị do ông Lê Quốc Thân làm giám đốc, gồm: Phòng Bảo vệ dân, chính, đảng T.Ư; Phòng Bảo vệ y tế; Phòng Bảo vệ giáo dục; Phòng Bảo vệ văn hóa nghệ thuật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc, động viên lãnh đạo, cán bộ A03 Văn Trường

Ngày 10.5.1958, tại Tờ trình số 52 của Bộ Công an, Ủy ban Kiện toàn tổ chức T.Ư quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan do ông Nguyễn Quang Việt làm vụ trưởng. Đây là sự kiện đặc biệt mà đến nay các thế hệ cán bộ lực lượng A03 luôn khắc ghi. Từ đó, ngày 10.5.1958 được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng A03.

Trong chặng đường 65 năm qua, A03 có nhiều tên gọi như Cục Bảo vệ nội bộ vào năm 1963; Cục Bảo vệ cơ quan và văn hóa năm 1967; Cục An ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng năm 1981; Cục An ninh văn hóa tư tưởng vào năm 1983; Cục Bảo vệ nội bộ vào năm 1988; Cục Bảo vệ An ninh văn hóa tư tưởng vào năm 1990; Cục An ninh chính trị nội bộ vào 2010; Cục An ninh thông tin, truyền thông vào năm 2010; Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông vào năm 2014...

Trước nhu cầu thực tiễn, ngày 6.8.2018, Cục An ninh chính trị nội bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông.

A03 có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương.

Dù thời chiến hay trong thời bình, lực lượng A03 luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, lực lượng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng CAND VN.

Xứng danh anh hùng

Qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng A03 luôn thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất, ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động trong công tác. Các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ cũng thể hiện sự tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết sâu rộng về kiến thức chính trị, pháp luật, xã hội và kiến thức chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách. Từ đó, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Có nhiều tấm gương được Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách như ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Phó cục trưởng; ông Trần Quyết, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND tối cao. Ngoài ra, còn có các lãnh đạo Bộ Công an như các ông Ngô Ngọc Du, Hoàng Thao, Nguyễn Việt, Lê Quốc Thân. Bên cạnh đó, không thể không kể đến nguyên lãnh đạo Tổng cục An ninh như Dương Thông, Nguyễn Quang Phòng, Nguyễn Khắc Khanh.

Lực lượng A03 còn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. Cụ thể, chỉ sau 3 năm thành lập, năm 1961, đơn vị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Tính đến nay, lực lượng A03 đã được tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 4 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác. Từ năm 2020 đến nay, A03 còn được Thủ tướng tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Hàng nghìn lượt tập thể cấp phòng, cá nhân thuộc lực lượng A03 được tặng huân chương, huy chương, bằng khen của Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương.

Đặc biệt, ngày 27.5.2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định 961 phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho A03. Đây là vinh dự dành cho cục khi có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

A03 khẳng định, những thành tích trên xuất phát từ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị trong lực lượng Công an và cấp ủy, thủ trưởng các bộ, ban, ngành, địa phương, sự tin yêu, đùm bọc của cán bộ, đảng viên và quản chúng nhân dân.

Thời gian tới, lực lượng A03 quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin truyền thông. Đặc biệt là bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.