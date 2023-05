Xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, tinh nhuệ

Từ khi thành lập, Phòng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) Công an TP.HCM không ngừng củng cố, phát triển về nhiều mặt, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tinh thông nghiệp vụ, am hiểu toàn diện và sâu rộng về kiến thức chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách, luôn đoàn kết, thống nhất nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANCTNB nhân ngày truyền thống của lực lượng

X Ử LÝ HÀNG TRĂM ĐỐI TƯỢNG TÌNH BÁO, GIÁN ĐIỆP DO ĐỊCH CÀI CẮM

Trong công tác phòng chống nội gián và bảo vệ chính trị nội bộ, Phòng ANCTNB đã tích cực thực hiện tốt công tác khai thác hồ sơ cũ của địch, xác minh, phát hiện và đề xuất bóc gỡ, xử lý hàng trăm đối tượng tình báo, gián điệp do địch cài cắm, góp phần làm trong sạch các cơ quan, tổ chức thiết yếu, quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Phòng ANCTNB còn chủ trì và tham gia đấu tranh có hiệu quả trong nhiều chuyên án điển hình về ANCTNB và an ninh văn hóa tư tưởng. Điển hình, lực lượng đã đấu tranh, khám phá nhiều vụ án là những đối tượng thuộc thành phần văn nghệ sĩ phản động, có bề dày chống phá cách mạng, chống phá ta về tư tưởng văn hóa; tham gia các chuyên án chống phản động, chống gián điệp.

Ngày 9.5, Cục ANCTNB - Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB. Phát biểu tại đây, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Theo đại tướng Tô Lâm, lực lượng ANCTNB xứng đáng là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân VN anh hùng. Theo đại tướng Tô Lâm, lực lượng ANCTNB cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao phó; giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, lực lượng ANCTNB cũng cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Trần Cường

Hay lực lượng ANCTNB cũng được sự tin tưởng của Giám đốc Công an TP.HCM trong chuyên án đấu tranh đối tượng Trương Văn Cam (trùm giang hồ Năm Cam) cùng đồng bọn. Đơn vị đã chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệp đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh, góp phần phá án thành công, đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Phòng ANCTNB cũng phối hợp đấu tranh, xử lý các đối tượng bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; phối hợp đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Ngoài ra, Phòng ANCTNB đấu tranh, xử lý các đối tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tham gia các hội nhóm "xã hội dân sự"; lợi dụng báo chí, truyền thông, mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nhiều chuyên án quan trọng khác. Lực lượng ANCTNB còn đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như TP.HCM.

Lãnh đạo, cán bộ Phòng ANCTNB Công an TP.HCM tặng quà cho cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn

C Ử CÁN BỘ CHIẾN SĨ THAM GIA TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng ANCTNB, Công an TP.HCM, cho biết trong các năm gần đây, tình hình thực tiễn kinh tế xã hội đã có những bước thay đổi đáng kể, nhất là sự phát triển vượt bậc về trình độ khoa học, công nghệ, thông tin, tuy phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới nhưng Phòng ANCTNB đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP.HCM, được Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM ghi nhận.

Theo thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, đứng trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, cao điểm từ giữa năm 2020 đến cuối năm 2021, Phòng ANCTNB đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy vết các trường hợp phục vụ phòng chống dịch; phát hiện, xác minh, phối hợp xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch (xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế, vi phạm quy định cách ly y tế, rao bán thuốc Monulpiravir trái phép trên mạng xã hội…). Ngoài ra, đấu tranh xử lý có hiệu quả các hoạt động đăng tải thông tin xấu, sai sự thật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM; chọn cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch cũng như công tác an ninh, trật tự cơ sở.

65 năm xây dựng - chiến đấu - trưởng thành Mùa thu năm 1945 lịch sử, từ đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, một bộ phận làm công tác bảo vệ ANCTNB đã ra đời, góp phần vào công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ đứng vững trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngày 16.2.1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng bảo vệ nội bộ là một bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị. Đến ngày 10.5.1958, Bộ Công an đã có Tờ trình số 521-V08 và được sự chấp thuận của Trung ương để tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Chính trị để thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Đây được xem là đơn vị tiền thân của lực lượng ANCTNB hiện nay. Từ đó, ngày 10.5.1958 được chọn là ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB. Lực lượng ANCTNB ra đời và trưởng thành cùng với sự phát triển chung của toàn lực lượng Công an nhân dân, được đặt dưới sự quan tâm bồi dưỡng, xây dựng và củng cố của Đảng, Nhà nước. Trải qua các chặng đường đấu tranh cách mạng, trải qua 65 năm (10.5.1958 - 10.5.2023), lực lượng ANCTNB đã có những đóng góp quan trọng, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của lực lượng an ninh nói riêng cũng như lực lượng Công an nhân dân VN anh hùng. Từ một bộ phận nhỏ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến nay lực lượng ANCTNB đã lớn mạnh về mọi mặt từ trung ương đến địa phương.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Phòng ANCTNB Công an TP.HCM được Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao, cũng như đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, thời gian tới, tình hình chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, sẽ tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của VN nói chung và TP.HCM nói riêng. Nhiệm vụ công tác bảo vệ ANCTNB đã và đang đặt ra hết sức nặng nề, ngày càng nhiều khó khăn, thách thức. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng ANCTNB tiếp tục đổi mới về nhận thức và biện pháp công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn TP.HCM để luôn xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng ANCTNB anh hùng, xứng đáng là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trên mặt trận ANCTNB và văn hóa tư tưởng.