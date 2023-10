Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh đầu tiên thành lập Hội cựu Công an nhân dân

Ngày 10.10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



Ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định thành lập Hội cựu CAND cho đại tá Đinh Xuân Ngọc NGUYỄN LONG



Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngày 1.8.2023, Bộ Nội vụ ký quyết định thành lập Hội cựu CAND Việt Nam. Ngày 16 và 17.8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 5.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định thành lập Hội cựu CAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 10.10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đại hội thành lập Hội cựu CAND. Đây là đại hội sớm nhất của cả nước thành lập Hội cựu CAND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

"Đây là nguồn động viên to lớn để các Hội viên cựu CAND tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giữ vững, phát huy hình ảnh của người chiến sĩ CAND, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm, trí tuệ của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền cũng như các phong trào an sinh xã hội", ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Đại biểu đồng ý bầu Chủ tịch Hội cựu CAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2028 Nguyễn Long

Đại hội đã bầu đại tá Đinh Xuân Ngọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ tịch hội.

Tôn chỉ mục đích của hội là tiếp tục tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu CAND Việt Nam để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.