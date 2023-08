Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Phó giám đốc Công an TP.HCM

Chiều 15.8, tại Hội trường Công an TP.HCM (268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), thiếu tướng Trần Đức Tài (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với thượng tá Nguyễn Đình Dương (Trưởng công an TP.Thủ Đức) giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (giữa) được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.HCM CTV

Trước đó, ngày 14.8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành quyết định số 5589/QĐ-BCA về việc bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Nguyễn Đình Dương (Trưởng công an TP.Thủ Đức) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM. Cục Tổ chức cán bộ (Bộ công an) đã giao cho Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định này cho thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê quán H.Củ Chi, TP.HCM) từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.2 (nay là Công an TP.Thủ Đức). Tháng 5.2020, thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công về giữ chức vụ Trưởng công an Q.4. Tháng 12.2020, thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng, điều động về giữ chức Trưởng phòng PC08. Ngày 1.6.2023, thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban giám Đốc Công an TP.HCM điều động giữ chức vụ Trưởng công an TP.Thủ Đức.

Hiện nay, Công an TP.HCM có thiếu tướng Lê Hồng Nam giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM và 6 Phó giám đốc gồm: thiếu tướng Trần Đức Tài, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, đại tá Mai Hoàng, đại tá Lê Quang Đạo và thượng tá Nguyễn Đình Dương.