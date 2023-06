Chiều 1.6, tại Công an TP.Thủ Đức (371 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức) diễn ra lễ triển khai quyết định điều động thượng tá Nguyễn Đình Dương (Trưởng PC08 Công an TP.HCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê quán H.Củ Chi, TP.HCM) từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.2 (nay là Công an TP.Thủ Đức).

Tháng 5.2020, thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công về giữ chức vụ Trưởng Công an Q.4.

Tháng 12.2020, thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng, điều động về giữ chức Trưởng PC08.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức, thay cho đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển công tác về Viện KSND tối cao từ 1.6.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM (giữa) trao quyết định cho thượng tá Nguyễn Đình Dương (trái) và đại tá Nguyễn Hoàng Thắng T.N

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đại tá Nguyễn Hoàng Thắng cho lực lượng Công an TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, 55 tuổi, quê Bến Tre, từng giữ các vị trí như Trưởng phòng Cảnh sát ma túy (Công an TP.HCM), Trưởng Công an Q.Bình Thạnh, Trưởng Công an Q.Thủ Đức (cũ), Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Đối với thượng tá Nguyễn Đình Dương, thiếu tướng Trần Đức Tài đánh giá thượng tá Nguyễn Đình Dương trưởng thành qua nhiều vị trí công tác. Ở cương vị nào, thượng tá Nguyễn Đình Dương cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, TP.Thủ Đức là một trong những địa bàn rộng, phức tạp. Việc quyết định chọn thượng tá Nguyễn Đình Dương về làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức đã được cân nhắc kỹ. Ban giám đốc Công an TP.HCM tin tưởng thượng tá Nguyễn Đình Dương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương tại lễ trao quyết định làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức CÔNG NGUYÊN