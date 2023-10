Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nói về vụ tranh chấp tử thi 'chưa có tiền lệ'

Ngày 26.10, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Đắk Nông 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận định đơn vị đang xử lý vụ việc 'chưa có tiền lệ trên đất nước Việt Nam'.

Theo đại tá Thanh, cách đây khoảng 3 tháng, ông N.B.T (47 tuổi, ngụ H.Đắk Mil, Đắk Nông) cùng anh trai về thăm quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, ông T. về lại nhà ở H.Đắk Mil.

Tại nhà, trong lúc ông T. đang ngủ thì bà S., là vợ ông phát hiện chồng có dấu hiệu tím tái bất thường nên gọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trong lúc đi cấp cứu thì ông T. đã tử vong. Sau khi chồng mất, bà S. an táng chồng tại địa phương.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ việc XUÂN LÂM

Mãi đến thời gian gần đây, bà N. (là em gái của ông T.) được sự ủy quyền của gia đình ông T. đã gửi đơn đến Công an tỉnh Đắk Nông, đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngày 25.10, Công an tỉnh Đắk Nông đã khai quật tử thi của ông T., đồng thời lấy mẫu đi xét nghiệm. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ việc không có dấu hiệu án mạng.

"Thi thể ông T. không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Ngoài ra, trong quá trình làm việc với các nhân chứng liên quan, chúng tôi cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường", Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin.

Sau khi khai quật tử thi, phía gia đình ông T. yêu cầu đưa tử thi về Vĩnh Phúc để an táng. Tuy nhiên, Công an tỉnh Đắk Nông đã hướng dẫn phía gia đình ông T. đưa vụ việc ra tòa án giải quyết.

"Chúng tôi đã hướng dẫn gia đình ông T. đưa sự việc ra tòa án giải quyết. Vì chúng tôi không có thẩm quyền để bàn giao tử thi như đề nghị của phía gia đình. Trong khi đó, 2 con của ông T. nói nếu đưa tử thi về Vĩnh Phúc thì các cháu sẽ tự tử", đại tá Bùi Quang Thanh nói thêm.