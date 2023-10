Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông nói gì về tình trạng xây dựng, san lấp đất trái phép?

Ngày 26.10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Đắk Nông 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Bộ Xây dựng thanh tra hoạt động xây dựng tại Đắk Nông

Tại cuộc họp báo, PV Thanh Niên nêu vấn đề về việc địa phương chưa quyết liệt, chưa xử lý tới nơi tới chốn các trường hợp xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép. Trong đó có việc lấn suối trên địa bàn tỉnh.

Trả lời về việc này, ông Phan Nhật Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông thừa nhận việc xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép là thực trạng đã xảy ra lâu nay trên địa bàn.

Ông Phan Nhật Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên XUÂN LÂM

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã thành lập đoàn công tác, mời các sở, ngành liên quan đến làm việc với các địa phương, nhằm thống nhất việc xử lý trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các sở, ban, ngành và người đứng đầu các địa phương, nhằm mổ xẻ những điểm nghẽn, tìm sự thống nhất trong quá trình xử lý.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trước tình trạng xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho rằng việc này liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND tỉnh cũng đã có quyết định thanh tra trong vấn đề trật tự xây dựng và quy hoạch đô thị tại các địa phương. "Hiện vấn đề này thanh tra tỉnh đang vào cuộc. Đó là vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Hôm qua (25.10), Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã gửi quyết định thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về vấn đề này", ông Thanh nói.

Khiếm khuyết đa phần do chủ quan

Trao đổi thêm về vấn đề mà PV Thanh Niên đã đặt ra, ông Lê Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông nhìn nhận: "Phải thẳng thắn mà nói là công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh còn nhiều khiếm khuyết. Nguyên nhân do khách quan cũng nhiều, nhưng do chủ quan là chủ yếu". Theo ông Chiến, cũng có nguyên nhân do áp lực về nơi sinh sống của người dân, rồi thêm mục tiêu của tỉnh là kéo dân cư, kéo nguồn nhân lực về tỉnh sinh sống và làm việc.

Ông Lê Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông (ngoài cùng bên trái) đang trả lời nội dung liên quan đến vấn đề mà PV Thanh Niên đã hỏi XUÂN LÂM

Ông Chiến khẳng định cần phải khắc phục nhiều vấn đề về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. "Chúng tôi đã có những hành động thiết thực, cụ thể. Hôm qua (25.10), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã chủ trì cuộc họp gồm các sở, ban, ngành, địa phương và họp tới tận 12 giờ 30. Trong đó nội dung chính là quyết liệt siết chặt việc xây dựng, quy hoạch. Đây là cơ sở để chúng tôi quản lý trật tự xây dựng đô thị một cách hiệu quả trong thời gian tới", ông Chiến dẫn chứng.

Ngoài ra, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông còn khuyến khích các phóng viên thực hiện những bài viết, phân tích, để tỉnh có thêm thông tin, học hỏi thêm, nhằm làm tốt hơn công tác quản lý trật tự xây dựng trong thời gian tới.