Long An: Truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ngày 27.7, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 122 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Hài cốt liệt sĩ được tỉnh Long An đón nhận, đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tân Hưng - Vĩnh Hưng, tổ chức lễ truy điệu và an táng BẮC BÌNH

Tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Hưng - Vĩnh Hưng, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An; phía Vương quốc Campuchia cử đại diện lãnh đạo Quân khu Đặc biệt và các tỉnh Svay Rieng, B atTamPang , Pailin đến dự lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Long An (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An), các hài cốt liệt sĩ được tỉnh Long An tiếp nhận, an táng do Đội K73 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Svay Rieng, Pailin, BattamPang của Vương quốc Campuchia trong mùa khô 2022 - 2023.

Lãnh đạo tỉnh Long An, Quân khu 7... thắp hương các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Hưng - Vĩnh Hưng BẮC BÌNH

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Phạm Tấn Hòa bày tỏ: "Các anh đã lập nhiều chiến công vang dội, góp phần rất lớn giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục và xây dựng lại đất nước. Các anh đã anh dũng nằm xuống bởi sự khốc liệt của chiến tranh, để lại gia đình và người thân nỗi đau sinh ly tử biệt. Và nỗi đau đó càng nhân lên gấp vạn lần, khi mà đã hơn 44 năm trôi qua, nỗi chờ mong được đón người thân trở về dù không là hình hài nguyên vẹn và vẫn luôn canh cánh bên lòng những người cha, người mẹ mất con và những người vợ mất chồng".

Đồng thời, ông Hòa thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang; phía nước bạn Campuchia... đã hỗ trợ có hiệu quả cho lực lượng làm nhiệm vụ đến từ tỉnh Long An.

Ông Phạm Tấn Hòa tại lễ truy điệu BẮC BÌNH

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An, từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) hy sinh tại Campuchia về an táng trên quê hương Việt Nam.