Bộ Công an đề nghị Bình Thuận tiếp tục triển khai dự án Tân Việt Phát 2

Theo công văn của C01, vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ dân cư Tân Việt Phát 2 (gọi tắt dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2, ở P. Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, đã được TAND cấp cao tại TP.Hà Nội xét xử phúc thẩm, bản án số 812, ngày 19.10.2023 đã có hiệu lực pháp luật.

Bộ Công an bắt giam ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận do liên quan sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2

H.L

Tuy nhiên, ngày 18.12.2023, C01 nhận được công văn của Công ty CP Tân Việt Phát với nội dung đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét, có ý kiến với các sở, ngành của tỉnh Bình Thuận tạo điều kiện để Công ty CP Tân Việt Phát được chuyển nhượng lô đất số 111, tờ bản đồ số 55, diện tích 2.321,1m2 để công ty có kinh phí nộp bổ sung số tiền khắc phục hậu quả của vụ án, nộp vào ngân sách nhà nước; đồng thời tiếp tục xây dựng hạ tầng, triển khai dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2, theo quy định của pháp luật.

Theo C01, tại bản án sơ thẩm của vụ án này, TAND TP.Hà Nội đã tuyên trách nhiệm dân sự, buộc Công ty CP Tân Việt Phát phải nộp lại hơn 45,3 tỉ đồng cho nhà nước.

Do vậy, "UBND tỉnh Bình Thuận có quyền nhận số tiền trên, đồng thời không phong tỏa kê biên đối với các tài sản tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2", công văn nêu.

Vì vậy, để triệt để thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, lãng phí, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, C01 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cho tiếp tục triển khai dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2.

Bộ Công an bắt giam cựu Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận Hồ Lâm do liên quan sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2

H.L

Trước đó, ngày 13.7.2021, C01 đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch tài sản của dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 10.2.2022, C01 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can, trong đó có cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Giám đốc sở TN-MT và nhiều cán bộ khác do vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2.