Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Trịnh Văn Chiến

Theo đó, Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2014 đối với ông Trịnh Văn Chiến do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 992-QĐNS/TW ngày 3.10.2023 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Trước đó, ngày 29.12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực thi quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trịnh Văn Chiến để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.

Tại phiên họp ngày 28.7.2023, khi xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010 - 2020 và các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị đã quyết định đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc trong việc cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Đồng thời, vi phạm trong việc cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án thành phố thông minh; trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Tower; trong công tác cán bộ; trong lãnh đạo công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 2.10.2023, tại Hội nghị T.Ư 8, T.Ư Đảng đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.