Xem nhanh 12h: Ông Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỉ | Chiêu kiếm bạc tỉ ông trùm ‘ổ’ mại dâm

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỉ đồng khắc phục sai phạm

Ngày 2.1, một nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến đã nộp khoảng 22,5 tỉ đồng và ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nộp khoảng 22,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm phục vụ cho quá trình điều tra và khắc phục những hậu quả do những sai phạm mà các bị can gây ra khi còn đương chức liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.

Lời khai hé lộ chiêu kiếm bạc tỉ của ‘ổ’ mại dâm do người Hàn Quốc cầm đầu

Trong những ngày cuối năm 2023, Công an TP.HCM liên tục triệt phá các đường dây mại dâm.

Trong đó, người cầm đầu, điều hành của các đường dây có cả cơ trưởng của một hãng hàng không, người nước ngoài hay thậm chí là cô gái trẻ chỉ mới 23 tuổi.

Những đường dây mại dâm hoạt động với nhiều hình thức khác nhau, thường núp bóng dưới vỏ bọc các nhà hàng kinh doanh nhà hàng, karaoke không phép.

Và mới đây, Công an TP.HCM vừa triệt phá ổ mại dâm ở trung tâm TP.HCM do người Hàn Quốc cầm đầu đường dây.

Tạm giữ tài xế say xỉn, tông vào xe CSGT

Khi đang lái ô tô và được tổ công tác tổ công tác của Đội CSGT Công an thành phố Bắc Giang (tại tỉnh Bắc Giang) yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người cầm lái ô tô là ông Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi, trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) không chấp hành hiệu lệnh và liên tục tìm cách lái xe bỏ chạy khiến lực lượng CSGT phải phá kính xe khống chế để làm việc.

Chiều hôm qua 1.1, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Thanh Tâm để làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

56 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch

Toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông làm 56 người chết, bị thương 131 người.

Đây là số liệu đáng chú ý theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (tức C08) Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch (từ 30.12.2023 - 1.1.2024).

