Xem nhanh 20h ngày 10.3: Truy nã đồng bọn của Mr.Pips | Khởi tố bị can khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr.Pips

Ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đồng bọn của Mr.Pips trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Trước đó, ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê quán Thanh Hóa, ngụ căn hộ B10-03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Văn Thái ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Trịnh Văn Thái bị xác định bỏ trốn từ ngày 19.11.2023, do đó cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt. Trước khi bỏ trốn, Thái ngụ chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).

Trước đó, trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các bị hại và điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr.Pips, tức Phó Đức Nam (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng phạm gây ra.

Đường dây này đã bị Công an TP.Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ bị can cầm đầu Mr.Pips cùng hàng chục bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Dừng chân sớm, HLV Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Chúng tôi tiếc, nhưng bóng đá là thế!

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có lời chia tay đáng nhớ với giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III-2025 cúp THACO khi đánh bại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với tỷ số 2-0.

Cùng có 3 điểm như đội xếp thứ ba Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhưng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đứng cuối do thua đối đầu. Và họ phải rời cuộc chơi.

Không có quyền tự quyết, kết quả đã an bài từ sau lượt trận thứ hai nhưng đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn thi đấu hết mình trong màn chạm trán cuối cùng ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III-2025 cúp THACO và rồi kết thúc với chiến thắng 2-0 như một lời chia tay đẹp.

