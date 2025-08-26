Điều chỉnh quy hoạch tại 7 vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 26.8, UBND TP.Đà Nẵng cho hay vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 liên quan đến các vị trí thành lập Khu thương mại tự do TP.Đà Nẵng.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc P.Hải Vân, P.Liên Chiểu, xã Bà Nà, xã Hòa Vang (thuộc Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cũ) với tổng diện tích khoảng 1.881 ha.

Vị trí 1 có tổng diện tích khoảng 100 ha. Trong đó, điều chỉnh 22 ha đất công nghiệp, 27 ha đất kho tàng, 4 ha đất trung tâm nghiên cứu đào tạo, 7 ha đất đơn vị ở, 12 ha đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, 6 ha đất cây xanh công cộng cấp đô thị và 19 ha đất cây xanh chuyên dụng thành 97 ha đất Khu thương mại tự do; giữ nguyên 3 ha đất giao thông.

Vị trí 2 tổng diện tích khoảng 77 ha. Trong đó, điều chỉnh 65 ha đất công nghiệp, 2 ha đất cây xanh chuyên dụng thành 67 ha đất Khu thương mại tự do; giữ nguyên 5 ha đất cây xanh công cộng cấp đô thị và 5 ha đất mặt nước.

Vị trí 3 tổng diện tích khoảng 500 ha. Trong đó, điều chỉnh 100 ha đất nông nghiệp, 258 ha đất rừng sản xuất, 10 ha đất ở làng xóm, 77 ha đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, 8 ha đất mặt nước, 10 ha đất cây xanh công cộng cấp đô thị thành 463 ha đất Khu thương mại tự do; giữ nguyên 17 ha đất cây xanh chuyên dụng (tuyến đường sắt quốc gia) và 20 ha đất giao thông.

Vị trí 1 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được điều chỉnh quy hoạch ẢNH: HOÀNG SƠN

Vị trí 4 tổng diện tích khoảng 559 ha. Trong đó, điều chỉnh toàn bộ 559 ha đất công nghệ cao và CNTT thành 559 ha đất Khu thương mại tự do.

Vị trí 5 tổng diện tích khoảng 90 ha. Trong đó, điều chỉnh toàn bộ 90 ha đất du lịch thành 90 ha đất Khu thương mại tự do.

Vị trí 6 tổng diện tích khoảng 154 ha. Trong đó, điều chỉnh 109 ha đất hỗn hợp, 32 ha đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ, 4 ha đất đơn vị ở, 9 ha đất trung tâm thể dục thể thao thành 154 ha đất Khu thương mại tự do.

Vị trí 7 tổng diện tích khoảng 401 ha. Trong đó, điều chỉnh 195 ha đất cây xanh chuyên đề, 45 ha đất trung tâm thể dục thể thao, 71 ha đất nông nghiệp, 5 ha đất đơn vị ở, 36 ha đất ở làng xóm, 8 ha đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly) thành 360 ha đất Khu thương mại tự do; giữ nguyên 9 ha đất cây xanh công cộng cấp đô thị, 26 ha đất mặt nước và 6 ha đất giao thông.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 26.8, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định chấp thuận chủ trương đồng thời lựa chọn Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Sun Group) làm nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại vị trí 5 - Khu thương mại tự do, với tổng vốn đầu tư hơn 808 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Dự kiến vào ngày mai (27.8), dự án này sẽ được khởi công và cũng là lễ khởi động dự án Khu thương mại tự do. Đây sẽ là trung tâm du lịch tích hợp quy mô quốc tế, gồm: tổ hợp mua sắm miễn thuế, khách sạn - nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội nghị - triển lãm cùng các không gian văn hóa - giải trí hiện đại.