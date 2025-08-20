7 vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng kết nối giao thông thế nào?

Tại hội thảo xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) do Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) vừa tổ chức, ông Lương Thạch Vỹ, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho biết theo quy hoạch giao thông đô thị đến năm 2030 tầm nhìn 2050, hệ thống hạ tầng sẽ kết nối chặt chẽ 7 phân khu thuộc Khu thương mại tự do bằng đường bộ, đường sắt và cao tốc.

Theo ông Vỹ, hiện TP.Đà Nẵng đã đầu tư hạ tầng dùng chung tại cảng Liên Chiểu gồm đê chắn sóng, cầu cảng và tuyến đường nối cảng Liên Chiểu đến đường tránh Nam Hải Vân, làm "cổng ra" cho cảng nước sâu này. Đây được xem là cửa ngõ quan trọng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, qua đó đã thu hút sự quan tâm của 3 nhà đầu tư lớn.

7 vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng nằm không liền kề (phần đánh dấu màu đỏ trên bản đồ) ẢNH: HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng cũng lên kế hoạch mở rộng đường tránh Nam Hải Vân và kết nối với đường vành đai phía tây qua tuyến đường mới. Ngoài ra còn đầu tư đường ven sông để kết nối phân khu thứ 3 trong Khu thương mại tự do với đường tránh Nam Hải Vân.

Trong tương lai, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư đường bộ cao tốc và đường sắt đô thị kết nối khu vực trung tâm thành phố đến Chu Lai, làm "trục xương sống" giao thông.

Dọc theo tuyến đường này sẽ phát triển chuỗi đô thị phục vụ đời sống cho cán bộ, kỹ sư và chuyên gia, tạo điều kiện phát triển và mở rộng Khu thương mại tự do.

"Đây là dự án trọng điểm mà thành phố đang nghiên cứu nhằm hình thành trục kết nối thẳng từ phía bắc đến phía nam Đà Nẵng, qua đó tạo điều kiện phát triển và mở rộng các khu dân cư hiện hữu", ông Vỹ nói và nhận định những dự án này sẽ tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, giúp Khu thương mại tự do Đà Nẵng phát triển quy mô, trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Lương Thạch Vỹ thông tin về phương thức kết nối 7 phân khu của Khu thương mại tự do ẢNH: HOÀNG SƠN

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, gồm 7 vị trí không liền kề với các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo; các loại hình chức năng khác.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các khu chức năng trong Khu thương mại tự do sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.

Cụ thể, vị trí 1 có diện tích khoảng 100 ha tại P.Hải Vân, là khu logistics gắn với cảng, có không gian tiếp cận trực tiếp với cảng Liên Chiểu và ga đường sắt Kim Liên.

Vị trí 2 có diện tích 77 ha tại P.Hải Vân, là trung tâm logistics tích hợp cảng biển và chế biến sơ phục vụ tái xuất khẩu, liên kết chặt chẽ với vị trí 1 để kết nối ra cảng Liên Chiểu.

Vị trí 3 có diện tích khoảng 500 ha tại P.Hải Vân, là khu phức hợp logistics, sản xuất và thương mại dịch vụ sinh thái ven sông Cu Đê, kết nối với cảng Liên Chiểu.

Cảng Liên Chiểu - hạ tầng quan trọng kết nối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Vị trí 4 có diện tích khoảng 559 ha tại xã Bà Nà, là khu phức hợp sản xuất và logistics hỗ trợ công nghệ cao.

Vị trí 5 có diện tích khoảng 90 ha tại xã Bà Nà, là khu phức hợp thương mại - dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao; phát triển du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp (biệt thự, resort, giải trí).

Vị trí 6 có diện tích khoảng 154 ha, cũng tại xã Bà Nà, là khu phức hợp thương mại - dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao kết nối với đường Hoàng Văn Thái và khu du lịch Bà Nà Hills.

Vị trí thứ 7 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng có diện tích khoảng 401 ha thuộc xã Hòa Vang, là khu kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, kết hợp thương mại - dịch vụ.