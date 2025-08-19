Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Doanh nghiệp đã 'đặt chỗ' tại 2 vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/08/2025 18:01 GMT+7

Trong 7 vị trí quy hoạch Khu thương mại tự do Đà Nẵng, 2 vị trí (số 2 và số 5) sẽ được ưu tiên khởi động trước.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 2 doanh nghiệp lớn quan tâm, "đặt chỗ" tại 2 vị trí trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 24.8 tới đây, TP.Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng Sun Group khởi công dự án tại vị trí số 5 với diện tích 90 ha, phát triển thành trung tâm thương mại, outlet và nhiều hạng mục quy mô lớn…

Song song đó, ở vị trí số 2, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) đã ký kết MOU với thành phố. 

Ông Vũ Quang Hùng cho biết, Khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng đang nhận được sự thu hút, quan tâm của nhiều nhà đầu tư, trong đó có các tập đoàn lớn.

Doanh nghiệp đã 'đặt chỗ' tại 2 vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vị trí số 2 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng nằm khá gần với cảng Liên Chiểu

ẢNH: HOÀNG SƠN

Để chuẩn bị cho quá trình triển khai, phía Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đã thành lập các nhóm công tác nhằm đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhiều mô hình quốc tế, từ đó áp dụng hiệu quả cho dự án tại Đà Nẵng.

Ông Mai Công Hồ, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, cho rằng Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình rất mới, chưa có tiền lệ, do đó doanh nghiệp muốn đầu tư thì trước hết phải hiểu bản chất.

"Trước việc đã "đặt chỗ" ở Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nhiều tháng qua đơn vị đã đưa cán bộ đi đào tạo, nâng cao hiểu biết về nền tảng pháp lý, cách thức vận hành và các nguyên tắc của một khu thương mại tự do đã phổ biến trên thế giới", ông Mai Công Hồ nói.

Ông Hồ nhận định, khi hạ tầng đã thông suốt thì thủ tục hành chính phải được giải quyết để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho Đà Nẵng và cả khu vực.

"Singapore, Dubai, Đài Loan thông quan các container chỉ trong vài phút. Làm nhanh gọn như vậy, mỗi ngày sẽ có hàng ngàn giao dịch được thực hiện, từ đó tiết kiệm chi phí rất lớn cho xã hội, đất nước", ông Hồ nói thêm.

Doanh nghiệp đã 'đặt chỗ' tại 2 vị trí Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các vị trí được quy hoạch làm Khu thương mại tự do Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ nay đến cuối năm 2025 cần tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ về điều chỉnh quy hoạch các cấp, đảm bảo các quy định hiện hành, gồm các thủ tục liên quan về đất đai trong ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng (như chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục dự án cần thu hồi đất, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất…) đối với 5 vị trí có thể làm ngay.

Năm vị trí được đề cập bao gồm: vị trí 2 (một phần Khu công nghiệp Liên Chiểu thuộc P.Hải Vân, 77 ha); vị trí 3 (thuộc địa bàn P.Hải Vân, 500 ha); vị trí 5 (thuộc địa bàn xã Bà Nà, nằm trong quần thể khu du lịch Bà Nà Suối Mơ, 90 ha); vị trí 6 (thuộc địa bàn xã Bà Nà, khu chức năng thuộc phân khu đô thị Sườn Đồi, 154 ha); vị trí 7 (thuộc địa bàn xã Bà Nà và xã Hòa Vang, 401 ha).

TP.Đà Nẵng cũng đang khẩn trương xây dựng phương án giải phóng mặt bằng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại các vị trí đông dân cư (vị trí 1, vị trí 4).

Khám phá thêm chủ đề

