Lâm Đồng: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Ngày 18.8, lãnh đạo Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn toàn tỉnh có 48 công trình, dự án trọng điểm, hiện có 22 công trình, dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án hồ chứa nước Ka Pét (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ), dự án KCN Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II (H.Hàm Tân, Bình Thuận cũ) dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ)…

Việc thi công đường vành đai TP.Đà Lạt (cũ) bị tắc do vướng giải phóng mặt bằng ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng, đến nay đang tổ chức thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với 25 dự án, trong số này, có 5 dự án đã trình Hội đồng thẩm định giá đất và 20 dự án đang thực hiện các bước theo quy trình xác định giá đất. Bên cạnh đó nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ hoặc đình trệ do vướng giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa việc nâng cấp QL28 ẢNH: CTV

Nhiều dự án "mắc cạn" vì vướng giải phóng mặt bằng

Do vướng giải phóng mặt bằng đang làm trì trệ quá trình thi công, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác giải ngân vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực và làm giảm hiệu quả của các kế hoạch đề ra. Có thể kể dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào sử dụng từ lâu nhưng vẫn chưa có trạm dừng nghỉ chính thức. Theo quy hoạch, cao tốc này có 2 trạm dừng nghỉ, tuy nhiên, trạm thứ 2 tại vị trí Km144 vẫn chưa xây dựng do vướng mặt bằng, dự án quan trọng tuyến đường ven biển ĐT719B cũng vướng giải phóng mặt bằng.

Tương tự, dự án nâng cấp QL28B cũng đang vướng mặt bằng; dự án đường vành đai TP.Đà Lạt (cũ) sau 4 năm vẫn chưa thể hoàn thành do còn vướng 400m mặt bằng. Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dù đã khởi công nhưng vẫn chưa thể thi công do chưa có mặt bằng sạch; dự án hồ chứa nước Ta Hoét… và nhiều dự án lớn, nhỏ khác cũng đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng đó, tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu để gỡ vướng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Khối lượng giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh là rất lớn; tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án quá chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến việc kêu gọi, thu hút đầu tư. Những khó khăn được các xã, phường phản ánh chủ yếu liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật về giá đất, bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Hội đồng giải phóng mặt bằng…

Cầu Đại Nga trên QL20, qua tỉnh Lâm Đồng hoàn thành gần 2 năm qua, nhưng vẫn chưa thể đưa vào khai thác do vướng mặt bằng chưa thể thi công đường đầu cầu ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định việc giải phóng mặt bằng chậm trễ do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, công tác xác định giá đất cụ thể còn chậm và lúng túng. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, các chủ đầu tư chủ động bố trí cán bộ có năng lực phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh bảo đảm tính thống nhất, linh hoạt.

Thực tế khi nhiều dự án "mắc cạn" vì vướng giải phóng mặt bằng, không chỉ nguồn vốn đầu tư bị lãng phí, làm chậm trễ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.