Khu thương mại tự do Đà Nẵng khởi công dự án đầu tiên tại Bà Nà

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết, vào chiều 27.8 tới đây, tại chân núi Bà Nà (thôn An Sơn, xã Bà Nà), doanh nghiệp này sẽ phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công, khởi động chuỗi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Cùng với đó sẽ khởi công tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khối tháp 1, 2 nhà vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Theo quy hoạch, vị trí 5 có diện tích khoảng 90 ha tại xã Bà Nà, là khu phức hợp thương mại - dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao; phát triển du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp (biệt thự, resort, giải trí).

Trước đó, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 2 doanh nghiệp lớn quan tâm, "đặt chỗ" tại 2 vị trí trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Ngoài vị trí 5, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) đã ký kết MOU với TP.Đà Nẵng đầu tư vào vị trí số 2 có diện tích 77 ha tại P.Hải Vân. Khu vực này được quy hoạch là trung tâm logistics tích hợp cảng biển và chế biến sơ phục vụ tái xuất khẩu, liên kết chặt chẽ với vị trí 1 để kết nối ra cảng Liên Chiểu.

Vị trí 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng được khoanh trên bản đồ ẢNH: HOÀNG SƠN

Để chuẩn bị cho quá trình triển khai, phía Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đã thành lập các nhóm công tác nhằm đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhiều mô hình quốc tế, từ đó áp dụng hiệu quả cho dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, gồm 7 vị trí không liền kề, với các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo; các loại hình chức năng khác.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các khu chức năng trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.

Ngoài 2 vị trí đã nêu, Khu thương mại tự do Đà Nẵng còn 5 vị trí khác, bao gồm: vị trí 1 có diện tích khoảng 100 ha tại P.Hải Vân; vị trí 3 có diện tích khoảng 500 ha tại P.Hải Vân; vị trí 4 có diện tích khoảng 559 ha tại xã Bà Nà; vị trí 6 có diện tích khoảng 154 ha ở xã Bà Nà; vị trí thứ 7 có diện tích khoảng 401 ha ở xã Hòa Vang.