Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khu thương mại tự do Đà Nẵng khởi công dự án đầu tiên tại Bà Nà

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/08/2025 17:22 GMT+7

Trong 7 vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, vị trí 5 sẽ được khởi công, khởi động trước.

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết, vào chiều 27.8 tới đây, tại chân núi Bà Nà (thôn An Sơn, xã Bà Nà), doanh nghiệp này sẽ phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công, khởi động chuỗi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Cùng với đó sẽ khởi công tuyến cáp treo số 9 và cụm công trình khối tháp 1, 2 nhà vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Theo quy hoạch, vị trí 5 có diện tích khoảng 90 ha tại xã Bà Nà, là khu phức hợp thương mại - dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao; phát triển du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp (biệt thự, resort, giải trí).

Trước đó, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 2 doanh nghiệp lớn quan tâm, "đặt chỗ" tại 2 vị trí trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Ngoài vị trí 5, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) đã ký kết MOU với TP.Đà Nẵng đầu tư vào vị trí số 2 có diện tích 77 ha tại P.Hải Vân. Khu vực này được quy hoạch là trung tâm logistics tích hợp cảng biển và chế biến sơ phục vụ tái xuất khẩu, liên kết chặt chẽ với vị trí 1 để kết nối ra cảng Liên Chiểu.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng khởi công dự án đầu tiên tại Bà Nà- Ảnh 1.

Vị trí 5 - Khu thương mại tự do Đà Nẵng được khoanh trên bản đồ

ẢNH: HOÀNG SƠN

Để chuẩn bị cho quá trình triển khai, phía Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đã thành lập các nhóm công tác nhằm đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhiều mô hình quốc tế, từ đó áp dụng hiệu quả cho dự án tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, gồm 7 vị trí không liền kề, với các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo; các loại hình chức năng khác.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các khu chức năng trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.

Ngoài 2 vị trí đã nêu, Khu thương mại tự do Đà Nẵng còn 5 vị trí khác, bao gồm: vị trí 1 có diện tích khoảng 100 ha tại P.Hải Vân; vị trí 3 có diện tích khoảng 500 ha tại P.Hải Vân; vị trí 4 có diện tích khoảng 559 ha tại xã Bà Nà; vị trí 6 có diện tích khoảng 154 ha ở xã Bà Nà; vị trí thứ 7 có diện tích khoảng 401 ha ở xã Hòa Vang.

Tin liên quan

7 vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng kết nối giao thông thế nào?

7 vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng kết nối giao thông thế nào?

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng Lương Thạch Vỹ cho hay, 7 phân khu của Khu thương mại tự do Đà Nẵng nằm tại 7 vị trí khác nhau sẽ được kết nối chặt chẽ bởi 3 loại hình giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

Khu thương mại tự do Đà Nẵng Tập đoàn Sun Group UBND TP. Đà Nẵng Bà Nà Khu thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận