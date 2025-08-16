Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Choáng váng với 'tiền khủng' khi chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở

Đình Sơn
Đình Sơn
16/08/2025 08:11 GMT+7

Phản ánh đến Báo Thanh Niên, nhiều người cho biết, họ tiến thoái lưỡng nan khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất ở bởi số tiền quá lớn.

Không chỉ trường hợp người dân ở quận 7 (cũ) choáng váng vì chuyển 400 m2 từ đất nông nghiệp lên đất ở phải đóng 14 tỉ đồng, ông Dương Văn Tùy khi chuyển 1.440 m2 (phường An Phú Đông, TP.HCM) phải đóng đến 48 tỉ đồng.

Ông Dương Văn Tùy cho biết, trước thông tin TP.HCM (cũ) sẽ ban hành bảng giá đất điều chỉnh tăng gấp nhiều lần so với trước, nên ông mướt mồ hôi chạy hồ sơ kịp nộp trước ngày Quyết định 79/2024 có hiệu lực.

Do vậy, đến ngày 28.10.2024, ông đã kịp nộp hồ sơ xin chuyển mục đích khu đất rộng 1.440 m2 từ đất nông nghiệp lên đất ở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ quận 12 (cũ).

Tuy nhiên, khi nhận được thông báo đóng tiền sử dụng đất, ông "rụng rời tay chân" bởi số tiền phải đóng lên đến 48 tỉ đồng, cao gấp 8 lần so với quy định trước đó, dự kiến khoảng 6 tỉ đồng. Ngoài ra, ông cũng phải đóng thêm tiền thuế trước bạ là hơn 244 triệu đồng.

Chuyển 1.440 m2 từ đất nông nghiệp lên đất ở phải đóng 48 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu đất nông nghiệp 1.440 m2 của ông Dương Văn Tùy chuyển lên đất ở phải đóng 48 tỉ đồng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Gia đình ông Tùy trông mong được đóng tiền sử dụng đất từng ngày nhưng khi nhận được thông báo số tiền phải nộp, ông choáng váng vì không biết lấy tiền đâu để đóng. Bởi nếu có bán toàn bộ khu đất để lấy tiền đóng cũng không được vì không có ai mua.

"Nghe số tiền sử dụng đất phải đóng mà tôi lo lắng đổ bệnh. Vì không đóng sẽ bị phạt, đóng thì không có tiền", ông Tùy than thở.

Do số tiền quá lớn và cho rằng ngành thuế tính sai so với tinh thần của Quyết định 79/2024 nên ông đã làm đơn ra tòa yêu cơ quan thuế thu hồi, hủy bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất đang được áp dụng với ông.

Không chỉ ông Tùy, bà Diễm Trang ở phường Phú Thuận, TP.HCM khi chuyển 627 đất nông nghiệp lên đất thổ cư nhưng số tiền sử dụng đất phải đóng hơn 16,3 tỉ đồng và lệ phí trước bạ gần 84 triệu đồng.

Theo bà Diễm Trang, khu đất của bà nằm trong một con hẻm rộng chỉ 3 m trên đường Huỳnh Tấn Phát (vị trí 4), nếu như trước đây đơn giá cũ để tính tiền sử dụng đất là hơn 3,2 triệu đồng/m2, thì nay giá đã gần 27 triệu đồng/m2. So quy định trước đây lẽ ra bà chỉ phải đóng hơn 1,6 tỉ đồng tiền sử dụng đất còn nay đóng hơn 16,3 tỉ đồng, chênh lệch trên 14,6 tỉ đồng. Do số tiền phải đóng quá lớn nên bà không có tiền đóng, đành phải chịu phạt.

Tin liên quan

Choáng váng: Tiền chuyển mục đích sử dụng 400m2 đất nông nghiệp lên đất ở tới... 14 tỉ đồng

Choáng váng: Tiền chuyển mục đích sử dụng 400m2 đất nông nghiệp lên đất ở tới... 14 tỉ đồng

Chỉ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở 400 m2, nhưng một người dân ở quận 7 (cũ) TP.HCM phải đóng hơn 14 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

Khám phá thêm chủ đề

đất ở đất nông nghiệp tiền sử dụng đất bảng giá đất địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận