Choáng váng với 'tiền khủng' khi chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở

Không chỉ trường hợp người dân ở quận 7 (cũ) choáng váng vì chuyển 400 m2 từ đất nông nghiệp lên đất ở phải đóng 14 tỉ đồng, ông Dương Văn Tùy khi chuyển 1.440 m2 (phường An Phú Đông, TP.HCM) phải đóng đến 48 tỉ đồng.

Ông Dương Văn Tùy cho biết, trước thông tin TP.HCM (cũ) sẽ ban hành bảng giá đất điều chỉnh tăng gấp nhiều lần so với trước, nên ông mướt mồ hôi chạy hồ sơ kịp nộp trước ngày Quyết định 79/2024 có hiệu lực.

Do vậy, đến ngày 28.10.2024, ông đã kịp nộp hồ sơ xin chuyển mục đích khu đất rộng 1.440 m2 từ đất nông nghiệp lên đất ở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ quận 12 (cũ).

Tuy nhiên, khi nhận được thông báo đóng tiền sử dụng đất, ông "rụng rời tay chân" bởi số tiền phải đóng lên đến 48 tỉ đồng, cao gấp 8 lần so với quy định trước đó, dự kiến khoảng 6 tỉ đồng. Ngoài ra, ông cũng phải đóng thêm tiền thuế trước bạ là hơn 244 triệu đồng.

Khu đất nông nghiệp 1.440 m2 của ông Dương Văn Tùy chuyển lên đất ở phải đóng 48 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Gia đình ông Tùy trông mong được đóng tiền sử dụng đất từng ngày nhưng khi nhận được thông báo số tiền phải nộp, ông choáng váng vì không biết lấy tiền đâu để đóng. Bởi nếu có bán toàn bộ khu đất để lấy tiền đóng cũng không được vì không có ai mua.

"Nghe số tiền sử dụng đất phải đóng mà tôi lo lắng đổ bệnh. Vì không đóng sẽ bị phạt, đóng thì không có tiền", ông Tùy than thở.

Do số tiền quá lớn và cho rằng ngành thuế tính sai so với tinh thần của Quyết định 79/2024 nên ông đã làm đơn ra tòa yêu cơ quan thuế thu hồi, hủy bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất đang được áp dụng với ông.

Không chỉ ông Tùy, bà Diễm Trang ở phường Phú Thuận, TP.HCM khi chuyển 627 đất nông nghiệp lên đất thổ cư nhưng số tiền sử dụng đất phải đóng hơn 16,3 tỉ đồng và lệ phí trước bạ gần 84 triệu đồng.

Theo bà Diễm Trang, khu đất của bà nằm trong một con hẻm rộng chỉ 3 m trên đường Huỳnh Tấn Phát (vị trí 4), nếu như trước đây đơn giá cũ để tính tiền sử dụng đất là hơn 3,2 triệu đồng/m2, thì nay giá đã gần 27 triệu đồng/m2. So quy định trước đây lẽ ra bà chỉ phải đóng hơn 1,6 tỉ đồng tiền sử dụng đất còn nay đóng hơn 16,3 tỉ đồng, chênh lệch trên 14,6 tỉ đồng. Do số tiền phải đóng quá lớn nên bà không có tiền đóng, đành phải chịu phạt.