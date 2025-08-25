Vĩnh Hy: Vươn mình thành trung tâm du lịch đầy sức hút

Làng Vĩnh Hy vươn mình trở thành một trong những điểm đến thích thú của du khách ẢNH: TN

Tầm nhìn mới

Vĩnh Hy được bao bọc bởi Vườn quốc gia Núi Chúa, khiến quỹ đất ở của người dân gần như không thể mở rộng. Việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) mới dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, tuân thủ các quy định hiện hành và bám sát định hướng phát triển tổng thể của tỉnh. Các quyết định quan trọng như Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045 hay Quy hoạch sử dụng đất H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ đến năm 2030 là kim chỉ nam, đảm bảo tính đồng bộ, liên kết chặt chẽ giữa Vĩnh Hy với các khu vực lân cận, tạo nên một chuỗi du lịch liền mạch, hiệu quả.

Theo đó, quy hoạch mới sẽ giải quyết hài hòa ba mục tiêu chính: Bổ sung quỹ đất ở cho người dân, chỉnh trang lại khu dân cư hiện hữu, phù hợp với điều kiện sống và phát triển kinh tế của người dân địa phương; Hình thành một đô thị mới với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc của làng chài ven biển, hài hòa với thiên nhiên; Tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư, quản lý xây dựng và triển khai các dự án thành phần, biến tầm nhìn thành hiện thực.

Làng biển Vĩnh Hy nhìn từ trên cao ẢNH: TN

Người dân Vĩnh Hy sống chủ yếu bằng nghề đi biển và làm nông nghiệp ẢNH: TN

Từ làng chài đến đô thị du lịch sinh thái

Theo quy hoạch mới, Vĩnh Hy sẽ được định hướng trở thành một trung tâm của chuỗi dịch vụ du lịch ven biển phía bắc tỉnh Ninh Thuận cũ. Mục tiêu là kết hợp hài hòa giữa nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương với việc phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Điểm nhấn là việc tạo lập một không gian đô thị mới, kết nối nhịp nhàng giữa cảnh quan tự nhiên của rừng và biển, đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 75,32 ha, với ranh giới phía đông giáp biển và các hướng còn lại đều giáp Vườn quốc gia Núi Chúa. Điều này cho thấy sự tập trung phát triển không gian sống và dịch vụ du lịch tại khu vực ven biển, đồng thời duy trì và bảo vệ tối đa hệ sinh thái rừng. Cụ thể: Khu làng chài được chỉnh trang và nâng cấp khu dân cư hiện hữu, kết hợp phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. Đây là trái tim của Vĩnh Hy, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống ngư dân đích thực; Quy hoạch các khu du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại ven vịnh Vĩnh Hy, ven đường 702 để tạo ra các điểm nhấn hấp dẫn và tăng cường kết nối giao thông, thu hút du khách; Tăng cường diện tích cây xanh, đặc biệt là các hành lang cách ly ven vịnh Vĩnh Hy và suối, nhằm bảo vệ môi trường, tạo không gian thư giãn cho cả người dân và du khách.

Phía trước làng Vĩnh Hy là vịnh đẹp Vĩnh Hy ẢNH: TN

Dự kiến sẽ tăng gấp đôi số lượng nhà ở, từ 666 căn lên đến hơn 1.200 căn, đồng thời bổ sung khu tái định cư để giải quyết nhu cầu của người dân. Đặc biệt, diện tích đất dành cho thương mại - du lịch cũng được tăng mạnh, từ 9,1% lên 16,8%, tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Việc điều chỉnh quy hoạch mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho làng biển Vĩnh Hy. Với dự báo lượng khách tham quan tăng gấp ba lần, khoảng 15.000 lượt mỗi ngày, cùng khả năng đáp ứng lưu trú cho 2.500 lượt khách, Vĩnh Hy sẽ trở thành một "thỏi nam châm" thu hút du khách.

Du khách thích thú khi đến tham quan vịnh Vĩnh Hy ẢNH: TN

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được nâng cấp, hướng tới một đô thị sinh thái hiện đại, bền vững đưa Vĩnh Hy không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là một chốn an cư lạc nghiệp lý tưởng, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.