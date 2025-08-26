Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên

Chiều 26.8, sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu T.A.N (3 tuổi, ở thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) tại sông Cẩm Lệ, đoạn gần chân cầu Nguyễn Tri Phương (P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), cách nơi cháu mất tích hơn 10 km.

Thi thể bé gái 3 tuổi được tìm thấy ở sông Cẩm Lệ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo người nhà, khoảng 17 giờ 40 cùng ngày (26.8), thi thể cháu bé được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, từ 17 giờ 30 ngày 25.8, cháu N. theo bà ngoại ra vườn gần sông Yên (xã Hòa Vang) thì bất ngờ mất tích. Gia đình trình báo công an xã và nhận định cháu có khả năng rơi xuống sông.

Ngay trong tối 25.8, công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã xuyên đêm tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông Yên. Suốt ngày 26.8, lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát dọc sông và các khu vực lân cận để tìm bé gái mất tích.