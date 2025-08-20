Bắt nhóm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 20.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về tội “cướp tài sản” theo khoản 2, điều 168 bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ ngày 18.8, anh V.Q.B (17 tuổi, trú P.Quảng Phú) bị nhóm người lạ dùng dao khống chế, cướp chiếc điện thoại tại khu vực P.Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng (thuộc địa bàn TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Bàn Thạch khẩn trương khoanh vùng, truy bắt thủ phạm.

Sau đó, công an đã bắt giữ 4 bị can gồm: Phan Hồ Ka (16 tuổi), Nguyễn Đăng Khôi (16 tuổi), Ngô Thái Danh (17 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (18 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng).

Bị can Nguyễn Văn Thành (18 tuổi, thứ 2 từ trái sang) cùng 3 bị can Ka, Khôi và Danh thực hiện nhiều vụ cướp tài sản, vừa bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ

ẢNH: Đ.X

Cơ quan công an xác định nhóm này thường xuyên tụ tập, chuẩn bị hung khí, tháo biển số xe máy... để thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp tài sản trong đêm.

Trước khi gây án ở P.Bàn Thạch và bị bắt, nhóm cướp khai đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác tại các tuyến đường vắng người ở P.Hương Trà và P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng). Thủ đoạn của nhóm này là giả vờ mượn điện thoại, sau đó dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân, cướp tài sản.

Sau một số lần cướp tài sản giá trị thấp, nhóm này tiếp tục hằng đêm rảo qua khắp các tuyến đường vắng để cướp tài sản.

Nhóm khai đã bàn bạc với nhau, di chuyển ra TP.Huế để tiếp tục gây án. Tuy nhiên chưa thực hiện thì bị Công an TP.Đà Nẵng tóm gọn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, nhóm cướp này nhỏ tuổi nhưng rất tinh ranh. Sau khi gây án, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để đối phó với lực lượng công an.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ toàn bộ nhóm cướp tài sản. Vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.