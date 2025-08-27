Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng

Trưa 27.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành.

Theo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, lúc 10 giờ ngày 30 hôm nay 27.8, tại P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), lực lượng công an bắt nghi phạm D.J (29 tuổi, quốc tịch Mỹ) đang trốn tại căn hộ cho thuê trên đường Phạm Tứ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai (bên trái) chỉ đạo phá án tại hiện trường. Nghi phạm (bên phải) bị bắt sau hơn 12 giờ gây án ẢNH: HUY ĐẠT

Hiện lực lượng công an đang đưa nghi phạm về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin Thanh Niên cho biết nghi phạm cướp tiệm vàng đã lấy đi nhiều món trang sức trị giá hơn 830 triệu đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 26.8 một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, đánh vào đầu nhân viên bảo vệ, sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nghi phạm nhưng không thành.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.