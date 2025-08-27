Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Biến 27 ô cửa Bảo tàng Đà Nẵng thành sân khấu trình diễn âm nhạc

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/08/2025 11:01 GMT+7

Trong đêm âm nhạc chào mừng Quốc khánh 2.9, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn phía trước 27 ô cửa của tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng.

Ngày 27.8, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết vào lúc 20 giờ ngày 2.9, tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng, P.Hải Châu), thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Da Nang Concert với chủ đề Đà Nẵng – Kết nối tương lai.

Chương trình nghệ thuật do Sở VH-TT-DL chỉ đạo, Nhà hát Trưng Vương và Bảo tàng Đà Nẵng thực hiện; được dàn dựng công phu với sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSƯT Quang Hào, ca sĩ Đinh Trang, Ngọc Nhung, Hoàng Long, nhạc trưởng Xuân Hùng, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, các ca sĩ của Nhà hát Trưng Vương, MC Hồng Nhung; dàn nhạc Yellow Stars, dàn nhạc vHz String & Brass, dàn nhạc dân tộc và ban nhạc Trưng Vương.

Chương trình gồm 3 chương: Âm vang lịch sử - khơi niềm tự hàoVăn hóa - phát triển, Hòa nhịp quốc tế - kết nối tương lai.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên âm nhạc được cất lên tại không gian lịch sử của Bảo tàng Đà Nẵng - nơi lưu giữ ký ức, hồn cốt và hành trình phát triển của thành phố bên sông Hàn.

Ban tổ chức sẽ sử dụng mặt tiền tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng làm sân khấu. Các nghệ sĩ biểu diễn phía trước các ô cửa của tòa nhà (gồm 27 ô cửa).

Biến 27 ô cửa Bảo tàng Đà Nẵng thành sân khấu trình diễn âm nhạc- Ảnh 1.

Phối cảnh mặt tiền Bảo tàng Đà Nẵng thành sân khấu nghệ thuật đêm 2.9

ẢNH: S.X

Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng thông tin, chương trình nghệ thuật dự kiến thu hút khoảng 3.500 khán giả tham gia (trong đó số chỗ ngồi dự kiến 500 ghế kết hợp khán giả tại các địa điểm và trên các tàu du lịch trên sông Hàn).

Khu khán giả mở bố trí trên lòng đường và vỉa hè đường Bạch Đằng, đoạn từ góc đường Bạch Đằng, Quang Trung đến Bạch Đằng - Phan Đình Phùng; bố trí thêm 2 màn hình chiếu trong khu vực khoanh vùng để phục vụ khán giả.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ban tổ chức sẽ khoanh vùng hạn chế giao thông tại khu vực tổ chức và lân cận (khoảng 620 m), chỉ cho phép người đi bộ và phương tiện ưu tiên vào khu vực khoanh vùng.

Với sự kết hợp giữa giao hưởng, dân tộc, nhạc nhẹ tạo nên một hành trình âm nhạc đa sắc, chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm chưa từng có, khi dòng chảy nghệ thuật được hòa quyện cùng không gian văn hóa - lịch sử của Bảo tàng Đà Nẵng.

Xem thêm bình luận