Công an Đà Nẵng khen thưởng lực lượng xuyên đêm truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Sáng 28.8, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P.Ngũ Hành Sơn vì thành tích xuất sắc trong chuyên án truy xét, bắt giữ nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (P.Hòa Cường).

Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nghi phạm cướp tiệm vàng là Dale James (29 tuổi, người ngoại quốc), nhập cảnh vào TP.Đà Nẵng từ 1.7.2025 với mục đích du lịch.

Do cần tiền tiêu xài, James đã lên kế hoạch tỉ mỉ: thuê xe máy rồi tháo biển số; chuẩn bị búa, đục kim loại; ngụy trang trang phục...

Khoảng 19 giờ 45 ngày 26.8, James xông đến tiệm vàng, dùng hung khí khống chế, gây thương tích cho bảo vệ, đập tủ kính lấy đi 20 sản phẩm trang sức trị giá gần 833 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin về hành trình phá án ẢNH: HUY ĐẠT

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an cơ sở triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ. Các mũi trinh sát chia ra nhiều hướng, xuyên đêm truy xét và kết hợp quản lý cư trú, rà soát hoạt động cho thuê xe.

Đến 10 giờ 25 ngày 27.8, sau chưa đầy 14 giờ xảy ra vụ cướp tiệm vàng, lực lượng công an đã bắt giữ James khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu (P.An Hải), thu hồi toàn bộ tang vật và phương tiện gây án.

Thời điểm Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Dale James tại một căn hộ cho thuê ẢNH: HUY ĐẠT

Biểu dương chiến công, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh đây là minh chứng cho sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ công an thành phố; đồng thời khẳng định chiến công góp phần khẳng định hình ảnh TP.Đà Nẵng là điểm đến an toàn, đáng sống đối với người dân và du khách.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý cư trú, nhất là người nước ngoài, và nghiên cứu giải pháp kết nối giữa ngân hàng, tiệm vàng, trang sức với lực lượng công an để ngăn chặn tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trao thưởng cho lực lượng phá án ẢNH: HUY ĐẠT

Dịp này, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự và 10 triệu đồng cho Công an P.Ngũ Hành Sơn, trích từ Quỹ phòng chống tội phạm.