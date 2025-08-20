Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thách thức an ninh ở thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất nước

Hoàng Sơn - Huy Đạt
20/08/2025 17:28 GMT+7

Với Đà Nẵng, thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất nước (sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam), có những thách thức về an ninh trật tự đặt ra. Nhận diện để có giải pháp hiệu quả, giữ vững thương hiệu 'thành phố đáng sống' là trách nhiệm và tâm huyết của lực lượng công an.

Sau sáp nhập, Đà Nẵng là thành phố có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương (hơn 11.800 km2, hơn 3 triệu người, 94 đơn vị hành chính cấp xã), và là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây nguyên. Địa bàn cũng được phân chia thành nhiều khu vực đặc thù: ven biển, đô thị, nông thôn, vùng cao biên giới.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho rằng sự đa dạng này vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra cho lực lượng công an thành phố những khó khăn, thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

- Ảnh 1.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân tại khu dân cư đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh) di tản ra khỏi rốn lũ

ẢNH: Đ.X

Theo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, ở vùng nông thôn, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh, nhiều dự án, công trình, nhà máy, xí nghiệp… được xây dựng, trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều vụ tranh chấp khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải tỏa, đền bù, ô nhiễm môi trường.

Vùng đô thị, ven biển cơ sở hạ tầng phát triển, với nhiều khu, cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, cơ sở lưu trú hoạt động tập trung đông dân cư, khách du lịch, người lao động, mật độ giao thông cao, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhiều… cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên phương diện truyền thống và phi truyền thống, nhất là tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình hình về trật tự an toàn giao thông, an toàn PCCC…

- Ảnh 2.

Tổ công tác đặc biệt 911, Công an TP.Đà Nẵng trấn áp tội phạm đường phố

ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm có xu hướng chuyển dịch về địa bàn nông thôn, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, đánh bạc… Trong khi đó, vùng cao biên giới, cửa khẩu đặt ra rất nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, quản lý xuất - nhập cảnh, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ, mua bán trái phép chất ma túy...

- Ảnh 4.

Công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo được Công an TP.Đà Nẵng quan tâm

ẢNH: Đ.X

Bố trí cán bộ phù hợp từng địa bàn công tác

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết lực lượng công an luôn đánh giá, dự báo tình hình, nhận định các tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan để chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vai trò, hiệu quả của "cánh tay nối dài" cho lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở (bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận) cũng được chú trọng tham mưu củng cố, kiện toàn, tập huấn, hướng dẫn.

Đáng chú ý, Công an TP.Đà Nẵng thường xuyên rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ phù hợp đối với từng bộ phận, từng địa bàn công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với phương châm "xã, phường vững mạnh, toàn diện, bám cơ sở".

- Ảnh 5.

Công an TP.Đà Nẵng tìm lại tài sản du khách đánh rơi ở biển

ẢNH: S.X

- Ảnh 6.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an TP.Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp

ẢNH: Đ.X

- Ảnh 7.

Lực lượng công an TP.Đà Nẵng luôn thể hiện tinh thần gần dân, lo cho dân

ẢNH: Đ.X

"Sau gần 2 tháng vận hành tổ chức hoạt động theo mô hình mới, có thể khẳng định mọi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác của công an thành phố được thông suốt, không ngắt quãng, gián đoạn. Bảo đảm 100% công an cấp xã được bố trí đủ lực lượng để quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; tiếp nhận, xử lý hiệu quả tất cả các yêu cầu, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, không để xảy ra tình trạng quá tải hoặc thiếu trách nhiệm trong phục vụ nhân dân…", thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nói.

"Bản lĩnh - nhân văn - đổi mới"

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chia sẻ, trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội, thách thức đan xen, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục phát huy 3 phẩm chất "Bản lĩnh - nhân văn - đổi mới".

Trong đó, "bản lĩnh" là bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp.

- Ảnh 8.

CSGT đường thủy tăng cường kiểm tra phương tiện chở khách, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách

ẢNH: S.X

"Nhân văn" là hành động có tâm, ứng xử có tình, đảm bảo rằng từng cán bộ, chiến sĩ luôn đặt người dân là trung tâm phục vụ, xử lý công việc một cách công bằng, đúng pháp luật nhưng đầy thấu hiểu.

"Đổi mới" là không ngừng học hỏi, ứng dụng công nghệ, khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu của thành phố thông minh, đô thị hiện đại, văn minh.

"Chúng tôi xác định rõ, công an thành phố không chỉ là lực lượng đảm bảo an ninh trật tự mà còn là một phần trong sự phát triển bền vững, văn minh, xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng - thành phố đáng sống", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

- Ảnh 9.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy ở âu thuyền Thọ Quang

ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng học thêm tiếng Hàn, tiếng Trung

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết, ngoài thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong nội bộ..., Công an TP.Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Đại học Đà Nẵng mở các khóa đào tạo văn bằng 2, các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ (tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh) để nâng cao trình độ ngoại ngữ, đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phục vụ hiệu quả công tác quản lý cư trú, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phù hợp với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn thành phố.

- Ảnh 10.

Công an TP.Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án nhằm hiện đại hóa lực lượng

ẢNH: Đ.X

Đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện dự án "Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông và các phần mềm quản lý thông minh (giai đoạn 1)"; dự án "Trung tâm giám sát và điều hành an ninh mạng"…


Đà Nẵng: Đăng tin sai về mức đóng bảo hiểm y tế, bị phạt 7,5 triệu đồng

Đà Nẵng: Đăng tin sai về mức đóng bảo hiểm y tế, bị phạt 7,5 triệu đồng

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về mức đóng bảo hiểm y tế.

