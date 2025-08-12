Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Đà Nẵng có thêm khu du lịch sinh thái, mạo hiểm rộng 339 ha ở phía tây

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/08/2025 20:39 GMT+7

Khu du lịch sinh thái được quy hoạch dọc theo tuyến QL14G với diện tích rộng 339 ha, nằm ở phía tây TP.Đà Nẵng.

Ngày 12.8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X đã thông qua tờ trình về nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái rộng 339 ha, dọc tuyến QL14G, định hướng phát triển bền vững gắn với thế mạnh cảnh quan tự nhiên.

Theo tờ trình của UBND TP.Đà Nẵng, khu vực lập quy hoạch nằm tại thôn Phú Túc, xã Hòa Vang, phía bắc và phía nam giáp đồi núi, phía đông và phía tây giáp QL14G, quy mô khoảng 339 ha. 

Đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm nguyên tắc phát triển bền vững.

Đà Nẵng có thêm khu du lịch sinh thái, mạo hiểm rộng 339 ha ở phía tây- Ảnh 1.

Khu du lịch sinh thái Suối Hoa tại Hòa Phú (Đà Nẵng) đang triển khai sáng kiến trồng rừng với mục tiêu tái tạo hệ sinh thái rừng bản địa

ẢNH: S.X

TP.Đà Nẵng định hướng quy hoạch tập trung hình thành các loại hình du lịch mạo hiểm, sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá; phát triển du lịch sinh thái - dã ngoại dọc QL14G kết nối với các khu du lịch hiện hữu, như: Núi Thần Tài, Lái Thiêu, Hòa Phú Thành, Suối Hoa…

Quy hoạch phân khu gồm các chức năng chính gồm: khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài; khu vực mở rộng và khu quy hoạch mới phía đông bắc tuyến QL14G; khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm, vận động ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền và các khu mới phía nam QL14G, phía tây bắc khu quy hoạch; khu dịch vụ công cộng chung phục vụ trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP và điểm trao đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng và du khách.

UBND TP.Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái. 

