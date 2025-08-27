Đà Nẵng: Tăng cường thêm tổ 911, trấn áp tội phạm đường phố

Ngày 27.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã kiện toàn và đưa vào hoạt động đồng loạt 7 tổ công tác đặc biệt 911, sau khi bổ sung thêm 2 tổ mới tại các khu vực P.Tam Kỳ, P.Quảng Phú (tổ C6 - 911) và P.Điện Bàn, P.Hội An Tây (tổ C7 - 911).

Tổ công tác đặc biệt 911 Công an TP.Đà Nẵng khép kín địa bàn, trấn áp tội phạm đường phố ẢNH: Đ.X

Các tổ công tác đặc biệt 911 được thành lập nhằm tuần tra khép kín địa bàn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là trấn áp tội phạm đường phố, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe, lạng lách, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 26.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ cho các tổ công tác 911. Thượng tá Phan Minh Viên, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nhấn mạnh toàn lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết không để tội phạm và các hành vi vi phạm có cơ hội lộng hành, gây mất an ninh trật tự.

Thượng tá Phan Minh Viên chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: Đ.X

Thượng tá Phan Minh Viên yêu cầu 7 tổ 911 tập trung tuần tra, chốt chặn tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt khung giờ từ 24 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các tổ phải phối hợp hiệp đồng tác chiến, xử lý từ sớm, từ xa, dứt điểm, xứng đáng là “quả đấm thép” trên trận tuyến phòng, chống tội phạm đường phố.

Phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng 911

Hồi giữa tháng 8, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết sau 6 năm thành lập, mô hình tổ công tác đặc biệt 911 đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, được chính quyền và người dân đánh giá cao, trở thành thương hiệu đặc thù của Công an TP.Đà Nẵng.

"Cú đấm thép" 911 là khắc tinh của tội phạm đường phố ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ban Thường vụ và lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố quyết định duy trì mô hình, đồng thời thành lập bổ sung 2 tổ mới trên cơ sở sáp nhập mô hình 192 của Công an tỉnh Quảng Nam cũ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành quy định về tổ chức, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết từ ngày 24.7, lực lượng 911 đã chính thức trở lại triển khai tuần tra từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, tập trung tại các tuyến, địa bàn, khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, trong cao điểm trước, trong và sau dịp lễ lớn của đất nước như 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo huy động đồng loạt 7 tổ công tác 911 phối hợp chặt chẽ với lực lượng tuần tra 8394 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, xử lý dứt điểm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố.

Công an TP.Đà Nẵng tăng cường thêm 2 tổ công tác đặc biệt 911, khép kín địa bàn ẢNH: Đ.X

Theo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, cùng với việc tiếp tục phát huy sức mạnh của 911, Công an TP.Đà Nẵng cũng đang phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính và các đơn vị chức năng để tổ chức lại hoạt động của lực lượng tuần tra 8394, lực lượng riêng của TP.Đà Nẵng nhằm bảo đảm quy định chặt chẽ, phù hợp tình hình mới sau sáp nhập, góp phần giữ vững bình yên cho thành phố.