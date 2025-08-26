Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Va chạm giữa xe máy với ô tô, 1 phụ nữ tử vong

Thanh Lộc
Thanh Lộc
26/08/2025 19:58 GMT+7

Vụ tai nạn trên QL1 đoạn đi qua xã Hoàn Lão (Quảng Trị) giữa xe máy và ô tô đã khiến 1 phụ nữ tử vong.

Ngày 26.8, thông tin từ UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Quảng Trị: Va chạm giữa xe máy với ô tô, 1 phụ nữ tử vong- Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong, người con bị thương

ẢNH: T.L

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều nay (26.8). Hai mẹ con trú tại xã Đông Trạch điều khiển xe máy lưu thông trên QL1, khi đến đoạn thuộc tổ dân phố 8 (xã Hoàn Lão) thì va chạm với một ô tô.

Cú va chạm khiến người mẹ tử vong tại chỗ, người con bị thương. 

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

