Điểm chuẩn ĐH Đà Nẵng: Sư phạm dẫn đầu, gần 29 điểm

Tối 22.8, Đại học (ĐH) Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường thành viên theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là thông tin được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay.

So với năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Đà Nẵng tăng khoảng 2.000, nâng tổng số lên hơn 17.000 chỉ tiêu. Việc tăng quy mô đào tạo được ĐH Đà Nẵng cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và năng lực đào tạo thực tế của các trường thành viên. Về điểm chuẩn, nhiều ngành đào tạo ghi nhận mức điểm cao, đặc biệt ở khối sư phạm.

ĐH Đà Nẵng tuyển sinh hơn 17.000 chỉ tiêu trong năm học 2025 - 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại Trường ĐH Sư phạm, ngành sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất toàn ĐH Đà Nẵng với 28,84 điểm. Các ngành sư phạm lịch sử (28,76 điểm), sư phạm địa lý (28,61 điểm) và giáo dục chính trị (28,33 điểm) cũng ở mức rất cao. Nhìn chung, điểm chuẩn các ngành sư phạm dao động từ 22,25 đến 28,07 điểm, cho thấy sức hút lớn của nhóm ngành này.

Ở khối kỹ thuật, Trường ĐH Bách khoa tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều ngành có điểm chuẩn trên 24. Trong đó, ngành công nghệ thông tin – chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 27,20 điểm; ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông (vi điện tử - thiết kế vi mạch) 27 điểm; ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26,13 điểm. Các ngành kỹ thuật máy tính (25,25 điểm) và kỹ thuật cơ điện tử (24,93 điểm) cũng nằm trong nhóm ngành thu hút thí sinh.

Đối với khối ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ ghi nhận các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao như sư phạm tiếng Trung Quốc (27,25 điểm) và sư phạm tiếng Anh (27,10 điểm). Ở nhóm ngành ngôn ngữ, ngôn ngữ Trung Quốc 23,65 điểm và ngôn ngữ Hàn Quốc 21,65 điểm, cho thấy xu hướng thí sinh quan tâm đến các ngôn ngữ phổ biến trong hợp tác và giao lưu quốc tế.

Trong khi đó, Trường ĐH Kinh tế duy trì sức hút với những ngành có tính ứng dụng cao. Ngành kinh doanh quốc tế – chương trình tiêu chuẩn 24 điểm; các ngành marketing, thương mại điện tử, kế toán, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng đều có mức điểm chuẩn từ 20 trở lên.

Ở lĩnh vực y dược, Trường ĐH Y dược có mức điểm chuẩn cao nhất ở ngành răng - hàm - mặt với 23,23 điểm, tiếp đến là y khoa (23,00 điểm). Ngành dược học ghi nhận 19,50 điểm – mức vừa phải nhưng vẫn cho thấy sự ổn định trong sức hút của khối ngành chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, các đơn vị khác cũng công bố mức điểm chuẩn đáng chú ý.

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) có ngành công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn 24điểm. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum mức điểm chuẩn thấp nhất là 15.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) công bố điểm chuẩn dao động từ 15,15 đến 16 điểm.

Theo ĐH Đà Nẵng, để chính thức trúng tuyển, thí sinh cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện: tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đồng thời có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn mức điểm chuẩn công bố của ngành đăng ký.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.



