Điểm chuẩn ĐH Duy Tân: Y khoa và răng - hàm - mặt cao nhất

Ngày 22.8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2025 theo nhiều phương thức xét tuyển.

ĐH Duy Tân chào mừng tân sinh viên khóa 31 ẢNH: H.Đ

Theo đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm cao nhất thuộc về ngành y khoa và răng - hàm - mặt đều 20,5 điểm. Ngành dược lấy 19 điểm, điều dưỡng và xét nghiệm y học 17 điểm. Đáng chú ý, ngành kiến trúc có mức chuẩn 20 điểm, trong đó điểm môn vẽ nhân hệ số 2. Các ngành khác lấy từ 15 điểm.

Với phương thức xét học bạ lớp 12, ngành y khoa, răng - hàm - mặt và dược lấy 24 điểm; Điều dưỡng, xét nghiệm y học 19,5 điểm; kiến trúc 22 điểm (môn vẽ nhân hệ số 2); các ngành còn lại 18 điểm.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành y khoa, răng - hàm - mặt, dược yêu cầu từ 700 điểm; điều dưỡng, xét nghiệm y học từ 650 điểm; các ngành khác từ 600 điểm. Ở kỳ thi V-SAT, mức chuẩn lần lượt là 300 điểm, 250 điểm và 225 điểm tùy nhóm ngành.

Tân sinh viên sẽ xác nhận nhập học từ ngày 22 đến 30.8.2025 qua Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT và Cổng nhập học của ĐH Duy Tân, sau đó hoàn tất thủ tục trực tiếp tại cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng). Nhà trường cho biết thí sinh chưa trúng tuyển đợt này có thể đăng ký nguyện vọng bổ sung từ ngày 1.9.



Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.