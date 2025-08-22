Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn ĐH Duy Tân: Y khoa và răng - hàm - mặt cao nhất

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2025 19:11 GMT+7

ĐH Duy Tân công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025, cao nhất là ngành y khoa và răng - hàm - mặt đều 20,5 điểm; nhiều ngành khác từ 15 đến 19 điểm.

Ngày 22.8, Hội đồng tuyển sinh ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2025 theo nhiều phương thức xét tuyển. 

- Ảnh 1.

ĐH Duy Tân chào mừng tân sinh viên khóa 31

ẢNH: H.Đ

Theo đó, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm cao nhất thuộc về ngành y khoa và răng - hàm - mặt đều 20,5 điểm. Ngành dược lấy 19 điểm, điều dưỡng và xét nghiệm y học 17 điểm. Đáng chú ý, ngành kiến trúc có mức chuẩn 20 điểm, trong đó điểm môn vẽ nhân hệ số 2. Các ngành khác lấy từ 15 điểm. 

Với phương thức xét học bạ lớp 12, ngành y khoa, răng - hàm - mặt và dược lấy 24 điểm; Điều dưỡng, xét nghiệm y học 19,5 điểm; kiến trúc 22 điểm (môn vẽ nhân hệ số 2); các ngành còn lại 18 điểm. 

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành y khoa, răng - hàm - mặt, dược yêu cầu từ 700 điểm; điều dưỡng, xét nghiệm y học từ 650 điểm; các ngành khác từ 600 điểm. Ở kỳ thi V-SAT, mức chuẩn lần lượt là 300 điểm, 250 điểm và 225 điểm tùy nhóm ngành. 

Tân sinh viên sẽ xác nhận nhập học từ ngày 22 đến 30.8.2025 qua Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT và Cổng nhập học của ĐH Duy Tân, sau đó hoàn tất thủ tục trực tiếp tại cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng). Nhà trường cho biết thí sinh chưa trúng tuyển đợt này có thể đăng ký nguyện vọng bổ sung từ ngày 1.9.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Tin liên quan

Điểm chuẩn ĐH Huế: Có ngành 30 điểm kèm tiêu chí phụ

Điểm chuẩn ĐH Huế: Có ngành 30 điểm kèm tiêu chí phụ

Điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Huế năm nay có nhiều ngành tăng nhẹ, cao nhất 30 điểm, thấp nhất 15 điểm.

Khám phá thêm chủ đề

Duy tân Đà Nẵng Bộ GD-ĐT Đại học Duy Tân ngành y Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận