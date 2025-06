Đà Nẵng siết chặt an ninh, phòng gian lận công nghệ cao thi tốt nghiệp THPT 2025

Tảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 5.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng, Ban chỉ đạo thi cấp thành phố về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ở bậc THPT, TP.Đà Nẵng đang khẩn trương, đồng bộ chuẩn bị để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hiệu quả cao nhất.

Đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT làm việc với UBND TP.Đà Nẵng về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết năm nay TP.Đà Nẵng có tổng cộng 14.549 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 14.156 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 và 393 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 (được bố trí thi ở điểm thi riêng để bảo đảm quy chế).

TP.Đà Nẵng cũng bố trí 30 điểm thi chính thức (611 phòng thi) cùng 1 điểm thi riêng cho Chương trình GDPT 2006 (24 phòng). Hai điểm thi dự phòng cũng đã sẵn sàng trong trường hợp có tình huống phát sinh. Toàn bộ cơ sở vật chất như điện, quạt, ánh sáng, thông khí… đều được kiểm tra và đảm bảo đạt yêu cầu. Gần 1.900 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia.

Đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 trên địa bàn thành phố ẢNH: HUY ĐẠT

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn và trọn vẹn cho kỳ thi, TP.Đà Nẵng đã xây dựng nhiều phương án chi tiết. Công an TP.Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đảm bảo an ninh tại các địa điểm in sao đề, điểm thi, điểm chấm; phòng chống cháy nổ, ách tắc giao thông, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi đúng quy định. Các hệ thống camera trong phòng học được niêm phong nghiêm ngặt, đúng quy trình, có sự thống nhất giữa các điểm thi.

Ngoài ra, ngành giáo dục sẽ phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh. Ngành điện lực cam kết không để xảy ra sự cố mất điện trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết công tác chỉ đạo kỳ thi được thực hiện nghiêm túc theo phương châm "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường". Trong đó, "4 đúng" là đúng quy chế, đúng kế hoạch, đúng người, đúng việc; "3 không" là không để xảy ra sai sót, không để lọt đề, không để gian lận; "2 tăng cường" là tăng cường trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát.

"Trong thời gian còn lại, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát từng khâu, đặc biệt là tập huấn kỹ quy chế thi cho giám thị, cán bộ coi thi và học sinh", bà Thi khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT ẢNH: HUY ĐẠT

Nhiều thách thức đặt ra ở kỳ thi

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết việc tổ chức song song 2 chương trình GDPT 2006 và 2018 khiến khâu in sao, vận chuyển, phân phối đề thi thêm phức tạp. Các quy định mới về phòng chờ, thời gian có mặt, thu bài theo ca… đòi hỏi giám thị nắm vững quy chế.

Đặc biệt, nguy cơ gian lận công nghệ cao luôn hiện hữu. Các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi khiến công tác phòng ngừa, kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc và chủ động hơn bao giờ hết.

TP.Đà Nẵng bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, việc thay đổi chương trình học, hình thức thi cũng tạo áp lực tâm lý cho học sinh và phụ huynh. Sở GD-ĐT xác định đây là một trong những nội dung cần được hỗ trợ tinh thần, giải tỏa lo âu, giúp thí sinh an tâm bước vào kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của UBND TP.Đà Nẵng, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, tham mưu và phối hợp của Sở GD-ĐT. Ông Thưởng cho rằng, đây là kỳ thi đặc biệt, kỳ thi đầu tiên triển khai Chương trình GDPT 2018, trong bối cảnh cả nước đang điều chỉnh bộ máy hành chính cấp cơ sở và sáp nhập địa phương.

"TP.Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mà đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT làm việc. Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy sự chuẩn bị của thành phố hết sức quyết liệt, đồng bộ, bài bản. Các kế hoạch, chỉ thị, sự phối hợp giữa các ban ngành được triển khai thông suốt và hiệu quả", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động của TP.Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý các địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi, thực hiện đúng phương châm "An toàn - thông suốt - nghiêm túc - khách quan - chu đáo - gọn nhẹ - tin cậy - hiệu quả". Các điểm mới của kỳ thi cũng cần được truyền thông kịp thời, rõ ràng đến phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.