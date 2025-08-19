Xây trường học nội trú 262 tỉ đồng tại xã miền núi Đà Nẵng

Sáng nay 19.8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trí, tiểu học và THCS xã Tây Giang tại thôn Ahu (xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng).

Xã Tây Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Atiêng, Dang, Anông và Lăng (H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ).

Dự án được xây dựng trên diện tích quy hoạch 4,1 ha, kinh phí 262 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Thời gian dự kiến khởi công vào tháng 11.2025 và hoàn thành, bàn giao trong tháng 8.2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới 2026 - 2027.

Mô hình dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú, tiểu học và THCS xã Tây Giang ẢNH: PHẠM TRƯỜNG

Công trình dự kiến bao gồm các hạng mục, khối lớp học và bộ môn với tổng số học sinh 1.000 học sinh, tương đương với 30 lớp và 14 phòng bộ môn. Trong đó, bố trí 15 lớp học cho khối THCS và 15 lớp học cho khối tiểu học.

Ngoài ra, còn bố trí các phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Khối hành chính, quản trị được bố trí phòng hiệu trưởng, 2 phòng hiệu phó, phòng hội đồng sư phạm, văn phòng. Riêng khối phục vụ sinh hoạt gồm nhà bếp, nhà ăn, nhà ở nội trú cho học sinh, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời, nhà văn hóa...

Đây là dự án mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.



