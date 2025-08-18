Học sinh lớp 6 nhặt được ví tiền, cùng gia đình trả lại cho người đánh rơi

Ngày 17.8, Công an xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã tiếp nhận tài sản nhặt được từ một học sinh lớp 6 và đã tìm được người đánh rơi để trao trả.

Trước đó, tối 15.8, khi đi qua đoạn đường bê tông trước khu vực chợ Hà Vy (xã Hà Nha), em Nguyễn Đức Trí (11 tuổi, học sinh lớp 6, trú thôn Lập Thuận, xã Hà Nha) nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 4 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, Trí cùng gia đình báo tin cho Công an xã Hà Nha để tìm trả lại cho người bị mất. Nhận được thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh.

Em Nguyễn Đức Trí (thứ 2 bên phải sang) cùng gia đình trả lại tài sản cho người đánh rơi ẢNH: N.H

Chỉ khoảng 10 phút sau, đến 19 giờ 40 ngày 15.8, lực lượng công an đã xác định được chủ nhân chiếc ví là ông Nguyễn Cẩm (69 tuổi, trú xã Hà Nha).

Tại trụ sở, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho ông Cẩm. Ông Cẩm cho biết số tiền trong ví là tiền ông vừa đi chợ về, do sơ ý nên bị rơi. “Nhận lại ví, tôi rất bất ngờ và cảm động. Những tấm gương nhỏ bé giàu lòng trung thực rất cần được hoan nghênh và lan tỏa. Tôi biết ơn cháu và gia đình rất nhiều”, ông Cẩm nói.

Trong khi đó, em Trí cũng thật thà cho rằng "cái gì không phải của mình thì phải tìm cách trả lại cho người mất”.

Hành động của Trí và gia đình nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân địa phương và lực lượng công an xã. Công an xã Hà Nha cho biết sự trung thực, ý thức trách nhiệm của em Trí và gia đình là rất đáng trân trọng.

"Đây là tấm gương sáng cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ học sinh”, đại diện Công an xã nói.