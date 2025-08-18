Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Học sinh lớp 6 nhặt được ví tiền, cùng gia đình trả lại cho người đánh rơi

Huy Đạt
Huy Đạt
18/08/2025 21:30 GMT+7

Em học sinh lớp 6 ở xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) nhặt được ví tiền liền cùng gia đình mang đến công an để trả lại cho người đánh rơi, viết thêm câu chuyện đẹp về lòng trung thực.

Ngày 17.8, Công an xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã tiếp nhận tài sản nhặt được từ một học sinh lớp 6 và đã tìm được người đánh rơi để trao trả. 

Trước đó, tối 15.8, khi đi qua đoạn đường bê tông trước khu vực chợ Hà Vy (xã Hà Nha), em Nguyễn Đức Trí (11 tuổi, học sinh lớp 6, trú thôn Lập Thuận, xã Hà Nha) nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 4 triệu đồng và giấy tờ tùy thân

Ngay sau đó, Trí cùng gia đình báo tin cho Công an xã Hà Nha để tìm trả lại cho người bị mất. Nhận được thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh.

- Ảnh 1.

Em Nguyễn Đức Trí (thứ 2 bên phải sang) cùng gia đình trả lại tài sản cho người đánh rơi

ẢNH: N.H

Chỉ khoảng 10 phút sau, đến 19 giờ 40 ngày 15.8, lực lượng công an đã xác định được chủ nhân chiếc ví là ông Nguyễn Cẩm (69 tuổi, trú xã Hà Nha). 

Tại trụ sở, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho ông Cẩm. Ông Cẩm cho biết số tiền trong ví là tiền ông vừa đi chợ về, do sơ ý nên bị rơi. “Nhận lại ví, tôi rất bất ngờ và cảm động. Những tấm gương nhỏ bé giàu lòng trung thực rất cần được hoan nghênh và lan tỏa. Tôi biết ơn cháu và gia đình rất nhiều”, ông Cẩm nói.

Trong khi đó, em Trí cũng thật thà cho rằng "cái gì không phải của mình thì phải tìm cách trả lại cho người mất”. 

Hành động của Trí và gia đình nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân địa phương và lực lượng công an xã. Công an xã Hà Nha cho biết sự trung thực, ý thức trách nhiệm của em Trí và gia đình là rất đáng trân trọng. 

"Đây là tấm gương sáng cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ học sinh”, đại diện Công an xã nói. 

Tin liên quan

Đã tìm thấy nhẫn cưới nữ du khách đánh rơi ở biển Đà Nẵng

Đã tìm thấy nhẫn cưới nữ du khách đánh rơi ở biển Đà Nẵng

Sau 1 ngày tìm kiếm, nhân viên bãi biển đã tìm thấy chiếc nhẫn cưới mà du khách đánh rơi khi tắm biển Mỹ Khê (TP.Đà Nẵng).

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng tài sản Đánh rơi Công an xã Công an xã Hà Nha đường bê tông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận