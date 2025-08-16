'Vẽ' kịch bản xuất ngoại, luật sư giả lừa đảo 14,4 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Chiều 15.8, TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử Nguyễn Hữu Thạnh (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam cũ) về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Thạnh mức án tù chung thân về tội lừa đảo, 4 năm tù về tội làm giả giấy tờ; tổng hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (34 tuổi) ẢNH: H.Đ

Theo cáo trạng, để kiếm tiền nhanh đầu tư vào tiền ảo và tiêu xài cá nhân, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” tại đường An Nhơn 3 (TP.Đà Nẵng) dù không được cấp phép hoạt động.

Bị cáo dùng vỏ bọc “luật sư di trú” cùng hàng loạt giấy tờ giả gồm chứng minh công an nhân dân, thẻ giáo viên... nhằm tạo sự tin cậy đối với khách hàng.

Thạnh thuê một nhân viên nữ để hỗ trợ nhận và bổ sung hồ sơ; toàn bộ quá trình tư vấn, ký hợp đồng và thỏa thuận chi phí đều do Thạnh trực tiếp thực hiện.

Tận dụng mạng xã hội, Thạnh chi hàng trăm triệu đồng chạy quảng cáo rầm rộ, đăng tải hình ảnh những “khách hàng thành công” làm mồi nhử. Nhiều nạn nhân từ các tỉnh, thành như Lâm Đồng (cũ), Hà Tĩnh, Nghệ An, Đồng Nai (cũ)… cũng tìm đến văn phòng của Thạnh để nghe tư vấn, ký hợp đồng đi xuất khẩu lao động, định cư nước ngoài.

Tin vào những lời hứa hẹn, khách hàng chuyển cho Thạnh hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Trong số các bị hại, chị H. (tỉnh Lâm Đồng cũ) đã chuyển gần 916 triệu đồng; anh P. (tỉnh Hà Tĩnh) chuyển hơn 411 triệu đồng và còn đi khám sức khỏe theo yêu cầu; ông N.V.T. (tỉnh Nghệ An) mất hơn 2 tỉ đồng khi làm thủ tục cho cả gia đình đi Canada; bà T.K.H. (tỉnh Đồng Nai cũ) bị lừa 3 lần với hơn 2 tỉ đồng.

Tổng cộng, Thạnh đã thực hiện 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 12,3 tỉ đồng được Thạnh đổ vào các sàn giao dịch tiền ảo; phần còn lại dùng mua đồng hồ, điện thoại Vertu, chạy quảng cáo Facebook và tiêu xài cá nhân.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Thạnh ẢNH: H.Đ

Tại tòa, Thạnh thừa nhận hành vi lập văn phòng trái phép, sử dụng giấy tờ giả và nhận tiền từ khách hàng sau khi ký hợp đồng. Bị cáo cho rằng việc làm giả giấy tờ diễn ra trước đó và không nhằm mục đích lừa đảo, song HĐXX nhận định lời khai này không phù hợp với chứng cứ. Các loại giấy tờ giả đã được bị cáo sử dụng trực tiếp trong quá trình tiếp cận, tạo lòng tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

HĐXX khẳng định, hành vi của Thạnh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện nhiều lần với nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức án tù chung thân được áp dụng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

